https://uz.sputniknews.ru/20220201/kak-povliyaet-na-otechestvennyy-avtoprom-vstuplenie-v-vto-22476129.html

Как повлияет на отечественный автопром вступление в ВТО?

Как повлияет на отечественный автопром вступление в ВТО?

Ранее Мирзиёев заявил, что намерен ускорить интеграцию страны с ЕАЭС и ВТО. Скоро ли это произойдет и что станет с отечественной промышленностью? Ответы — в материале.

2022-02-01T09:35+0500

2022-02-01T09:35+0500

2022-02-01T09:35+0500

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Власти Узбекистана в 2022 году изучат влияние членства во Всемирной торговой организации (ВТО) на отечественный автопром, пищевую, текстильную промышленность и металлургию.Об этом говорится в новом указе президента Шавката Мирзиёева.Документ также предусматривает активизацию переговоров с государствами-членами ВТО. В соответствии с дорожной картой, в этом году планируется провести пять-шесть заседаний рабочей группы по вступлению Узбекистана в организацию.Власти также начнут работу по приведению национального законодательства в сферах технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер и защиты интеллектуальной собственности в соответствие с требованиями ВТО.Напомним: Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО.В июле 2020-го власти страны, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.Россия между тем готова поддержать республику в вопросе вхождения в организацию.Читайте также:

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