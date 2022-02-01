https://uz.sputniknews.ru/20220201/uzbekistan-sdelal-stavku-na-eaes-v-2022-godu-22475497.html

Узбекистан "сделал ставку" на ЕАЭС в 2022 году

Узбекистан "сделал ставку" на ЕАЭС в 2022 году

Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го и уже внес ряд инициатив. Подробнее об этом — в материале.

2022-02-01T08:35+0500

2022-02-01T08:35+0500

2022-02-01T08:35+0500

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Власти Узбекистана до конца 2022 года проведут глубокий анализ договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и разработают предложения о дальнейшей интеграции с объединением.Об этом говорится в новом указе президента Шавката Мирзиёева. В рамках интеграционных процессов с ЕАЭС узбекская сторона также планирует усовершенствовать национальную политику по вопросам технического регулирования и стандартизации для эффективного выхода на рынок союза.Напомним: ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го. Глава российского МИД Сергей Лавров тогда отметил, что Россия удовлетворена присоединением республики к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Как подчеркнул министр, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.В прошлом декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета Мирзиёев предложил расширить участие стран-наблюдателей ЕАЭС в работе органов Евразийской экономической комиссии.Читайте также:

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