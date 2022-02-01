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Узбекистан "сделал ставку" на ЕАЭС в 2022 году
Узбекистан "сделал ставку" на ЕАЭС в 2022 году
Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го и уже внес ряд инициатив. Подробнее об этом — в материале.
2022-02-01T08:35+0500
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2022-02-01T08:35+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Власти Узбекистана до конца 2022 года проведут глубокий анализ договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и разработают предложения о дальнейшей интеграции с объединением.Об этом говорится в новом указе президента Шавката Мирзиёева. В рамках интеграционных процессов с ЕАЭС узбекская сторона также планирует усовершенствовать национальную политику по вопросам технического регулирования и стандартизации для эффективного выхода на рынок союза.Напомним: ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го. Глава российского МИД Сергей Лавров тогда отметил, что Россия удовлетворена присоединением республики к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Как подчеркнул министр, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.В прошлом декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета Мирзиёев предложил расширить участие стран-наблюдателей ЕАЭС в работе органов Евразийской экономической комиссии.Читайте также:
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Узбекистан "сделал ставку" на ЕАЭС в 2022 году
Какие цели поставили перед собой власти республики на предстоящий год, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Власти Узбекистана до конца 2022 года проведут глубокий анализ договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и разработают предложения о дальнейшей интеграции с объединением.
Об этом говорится в новом указе президента Шавката Мирзиёева.
В рамках интеграционных процессов с ЕАЭС узбекская сторона также планирует усовершенствовать национальную политику по вопросам технического регулирования и стандартизации для эффективного выхода на рынок союза.
Кроме того, в Узбекистане намерены продолжить анализ торговой политики ЕАЭС и соглашений союза с третьими государствами в данной сфере.
Напомним: ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.
Глава российского МИД Сергей Лавров тогда отметил
, что Россия удовлетворена присоединением республики к ЕАЭС в статусе наблюдателя.
Как подчеркнул министр, углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках союза является неотъемлемой частью процесса становления большого евразийского партнерства.
В прошлом декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета Мирзиёев предложил расширить участие стран-наблюдателей ЕАЭС в работе органов Евразийской экономической комиссии.