https://uz.sputniknews.ru/20220202/nazarbaev-bolshe-ne-smojet-vliyat-na-politiku-v-kazaxstane-22497687.html

Назарбаев больше не сможет влиять на политику в Казахстане

Назарбаев больше не сможет влиять на политику в Казахстане

За это проголосовали обе палаты парламента. Подробности — в материале. 02.02.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Парламент Казахстана принял поправки, отменяющие согласование вопросы внешней и внутренней политики с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым.Его также лишили права пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана. Все эти посты теперь закреплены за действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым.Назарбаев же теперь сможет только выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета и быть почетным сенатором, пишет Sputnik Казахстан.Ранее старшую дочь Назарбаева — Даригу Назарбаеву — исключили из политсовета правящей в Казахстане партии. Покидают свои посты после событий в Казахстане и другие родственники экс-президента.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:

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нурсултан назарбаев, парламент