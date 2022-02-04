https://uz.sputniknews.ru/20220204/analitiki-raskryli-kuda-uzbekistantsy-poletyat-letom--top-3-napravleniya-22535343.html

Аналитики раскрыли, куда узбекистанцы полетят летом — топ-3 направления

Аналитики раскрыли, куда узбекистанцы полетят летом — топ-3 направления

Какие города вошли в тройку самых востребованных и сколько стоит перелет, читайте в материале.

2022-02-04T09:00+0500

2022-02-04T09:00+0500

2022-02-04T09:00+0500

общество

узбекистанцы

город

перелеты

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Лето не за горами, и граждане Узбекистана уже начинают планировать поездки.Как узнали аналитики Aviasales.uz, самыми популярными направлениями для поездок в июне, июле и августе стали Москва, Санкт-Петербург и Стамбул. Именно туда в 2022 году хотят организовать путешествие узбекистанцы. Билет туда-обратно на одного человека в Санкт-Петербург стоит в среднем 3 636 263 сумов, в Стамбул перелет обойдется дороже — 4 012 429 сумов, а в Москву, наоборот, дешевле — 3 115 902 сумов. По сравнению с периодом до пандемии, сейчас объем ранних бронирований на лето вырос на 18%. Это, по мнению экспертов, указывает на то, что туристическая отрасль восстанавливается.Исследование показало, что ранние бронирования на лето выгоднее на 10% в сравнении с покупкой авиабилетов непосредственно перед поездкой.Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика >>Между тем Узбекистан пользуется большим спросом у российских пассажиров. В частности, Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда ищут авиабилеты россияне. При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.Согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:

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узбекистанцы, город, перелеты