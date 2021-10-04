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Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
В Ташкенте стартовал легендарный возрожденный фестиваль киноискусства. Мероприятие пройдет в столице с 28 сентября по 3 октября. Впервые кинофестиваль был проведен в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
https://uz.sputniknews.ru/20211004/zvezdy-soshlis-mejdunarodnyy-tashkentskiy-kinofestival-podvel-itogi---video-20760896.html
Звезды сошлись: международный ташкентский кинофестиваль подвел итоги - видео
Звезды сошлись: международный ташкентский кинофестиваль подвел итоги - видео
Обладателем Гран-при за короткометражный фильм "На Шелковом пути" в рамках программы "Кино за 5 дней" стал молодой режиссер Шерзод Назаров. В рамках... 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T19:07+0500
2021-10-04T19:07+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
ташкент
культура
фестиваль
церемония
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Ташкенте завершился Международный ташкентский кинофестиваль — событие, которое собрало лучших мастеров киноискусства со всех уголков мира. Специальные гости церемонии закрытия, которая проходила в киноконцертном зале Renaissance Hall — Boney M &amp; Barker и Александр Ревва. На торжестве присутствовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.За время проведения масштабного кинофорума своим опытом с начинающими работниками жанра успели поделиться Люк Бессон, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Равшана Куркова и другие.На сцене Renaissance Hall состоялось также награждение победителей программы "Кино за 5 дней". Награды лучшим авторам вручали мэтры мирового кинематографа.Проведение фестиваля возобновили впервые с 1997 года. В течение недели зрители могли увидеть художественные и документальные фильмы, снятые режиссерами из России, Казахстана, Индии, Турции и других стран. А молодые кинематографисты из всех регионов республики получили возможность пообщаться с именитыми актерами и режиссерами. В рамках культурного события состоялось открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров.Как прошла торжественная церемония закрытия — смотрите в репортаже Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211004/luchshiy-rejisser-i-aktrisa-kto-vzyal-samye-jelannye-nagrady-na-kinoforume-v-tashkente-20749753.html
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ташкент, культура, фестиваль, церемония, кинематограф

Звезды сошлись: международный ташкентский кинофестиваль подвел итоги - видео

19:07 04.10.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония закрытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути"
Церемония закрытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Обладателем Гран-при за короткометражный фильм "На Шелковом пути" в рамках программы "Кино за 5 дней" стал молодой режиссер Шерзод Назаров. В рамках торжественной церемонии ему вручили награду.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Ташкенте завершился Международный ташкентский кинофестиваль — событие, которое собрало лучших мастеров киноискусства со всех уголков мира. Специальные гости церемонии закрытия, которая проходила в киноконцертном зале Renaissance Hall — Boney M & Barker и Александр Ревва. На торжестве присутствовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.
За время проведения масштабного кинофорума своим опытом с начинающими работниками жанра успели поделиться Люк Бессон, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Равшана Куркова и другие.
На сцене Renaissance Hall состоялось также награждение победителей программы "Кино за 5 дней". Награды лучшим авторам вручали мэтры мирового кинематографа.
Проведение фестиваля возобновили впервые с 1997 года. В течение недели зрители могли увидеть художественные и документальные фильмы, снятые режиссерами из России, Казахстана, Индии, Турции и других стран. А молодые кинематографисты из всех регионов республики получили возможность пообщаться с именитыми актерами и режиссерами.
Кинохлопушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
Лучший режиссер и актриса: кто взял самые желанные награды на кинофоруме в Ташкенте
09:28
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В рамках культурного события состоялось открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров.
Как прошла торжественная церемония закрытия — смотрите в репортаже Sputnik Узбекистан.
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