https://uz.sputniknews.ru/20220204/mirziyoev-pribyl-v-kitay-na-tseremoniyu-otkrytiya-olimpiady--foto-22535621.html

Мирзиёев прибыл в Китай на церемонию открытия Олимпиады — фото

Мирзиёев прибыл в Китай на церемонию открытия Олимпиады — фото

Как встретили президента Узбекистана в Пекине и что еще запланировано в программе визита помимо Олимпиады, читайте в обзоре.

2022-02-04T09:30+0500

2022-02-04T09:30+0500

2022-02-04T09:30+0500

политика

шавкат мирзиёев

олимпиада

китай

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/04/22535714_0:51:982:603_1920x0_80_0_0_2834e108f8986eb75ca840a436f88f0c.jpg

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин. В международном аэропорту "Шоуду" главу государства встретили официальные лица Китая.Мирзиёев отправился в Китай, чтобы поучаствовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022. Впрочем, это не единственное мероприятие, которое значится в программе пребывания узбекского лидера в Пекине.Церемония открытия пройдет в пятницу вечером на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо". Начало — в 17.00 по ташкентскому времени.Помимо Мирзиёева, гостями открытия Олимпиады станут главы других стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие лидеры стран.Читайте также:

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, олимпиада, китай, пекин