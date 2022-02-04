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Мирзиёев прибыл в Китай на церемонию открытия Олимпиады — фото
Мирзиёев прибыл в Китай на церемонию открытия Олимпиады — фото
Как встретили президента Узбекистана в Пекине и что еще запланировано в программе визита помимо Олимпиады, читайте в обзоре.
2022-02-04T09:30+0500
2022-02-04T09:30+0500
2022-02-04T09:30+0500
политика
шавкат мирзиёев
олимпиада
китай
пекин
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин. В международном аэропорту "Шоуду" главу государства встретили официальные лица Китая.Мирзиёев отправился в Китай, чтобы поучаствовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022. Впрочем, это не единственное мероприятие, которое значится в программе пребывания узбекского лидера в Пекине.Церемония открытия пройдет в пятницу вечером на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо". Начало — в 17.00 по ташкентскому времени.Помимо Мирзиёева, гостями открытия Олимпиады станут главы других стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие лидеры стран.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, олимпиада, китай, пекин
Мирзиёев прибыл в Китай на церемонию открытия Олимпиады — фото Подписаться на
Как встретили президента Узбекистана в Пекине и что еще запланировано в программе визита помимо Олимпиады, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин.
В международном аэропорту "Шоуду" главу государства встретили официальные лица Китая.
Мирзиёев отправился в Китай, чтобы поучаствовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022.
Впрочем, это не единственное мероприятие, которое
значится
в программе пребывания узбекского лидера в Пекине.
Зимняя Олимпиада в Пекине-22
Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады – в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.
На нынешних играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.
Церемония открытия пройдет в пятницу вечером на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо". Начало — в 17.00 по ташкентскому времени.
Помимо Мирзиёева, гостями открытия Олимпиады станут главы других стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие лидеры стран.