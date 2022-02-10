https://uz.sputniknews.ru/20220210/v-tashkente-proydet-master-klass-rejissera-bekmambetova-22656898.html

В Ташкенте пройдет мастер-класс режиссера Бекмамбетова

В Ташкенте пройдет мастер-класс режиссера Бекмамбетова

Известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов приедет в Узбекистан. Где и во сколько состоится его мастер-класс?

2022-02-10T18:30+0500

2022-02-10T18:30+0500

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культура

узбекистан

ташкент

мастер-класс

режиссер

кинорежиссер

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ташкентском филиале ВГИК пройдёт мастер-класс кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного филиала ВГИК.Мероприятие состоится 14 февраля в 14:00. Его участниками станут студенты филиала, представители молодежи и СМИ. Напомним, в мае 2021 года Тимур Бекмамбетов стал послом туризма в Узбекистане. На данный момент кинокомпания Bazelevs, принадлежащая Бекмамбетову, и Агентство кинематографии Узбекистана планируют открыть совместную анимационную школу в Узбекистане с целью развивать анимационное кино в республике. Ранее Бекмамбетов решил в Узбекистане снять мультфильм "Ходжа Насреддин". Релиз анимационной ленты намечен на весну 2024 года. В проекте будут задействованы и узбекистанские специалисты. Также в конце прошлого года в Москве прошла выставка картин художника из Узбекистана Бобура Исмаилова "!ллюзиум". В аудиовизуальном оформлении выставки участвовали лично Тимур Бекмамбетов и артисты театра "Ильхом".Читайте также:Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГУзбекский фильм претендует на "Оскар"

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