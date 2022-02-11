https://uz.sputniknews.ru/20220211/uzbekistan-voshel-v-desyatku-glavnyx-pokupateley-rossiyskoy-vodki-22671292.html
Узбекистан вошел в десятку главных покупателей российской водки
Узбекистан вошел в десятку главных покупателей российской водки
В России опубликовали ТОП-10 главных покупателей российского алкоголя. Кто возглавил рейтинг и на каком месте жители Узбекистана — в материале.
2022-02-11T12:40+0500
2022-02-11T12:40+0500
2022-02-11T12:46+0500
экономика
узбекистан
водка
поставки
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан вошел в топ-10 импортеров российской водки.Данные привели в Федеральном центре развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе России.В 2021-м Узбекистан увеличил закупки крепких алкогольных напитков в России в 2,7 раза до 999 тысяч долларов. В список основных импортеров также вошла Латвия, Британия, Германия, Украина и Казахстан. Кроме того, за прошедший год в несколько раз нарастили ввоз российского алкоголя Китай, Азербайджан, Грузия, Вьетнам и Венгрия. Всего по данным ведомства, в 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 миллиона декалитров крепких алкогольных напитков (в пересчете на 100% спирта) на 195 миллионов долларов. Основная доля этого экспорта пришлась на водку, выручка за которую составила 160 миллионов долларов.Ранее в Государственном комитете по статистике раскрыли, какое место Россия занимает в продовольственном импорте Узбекистана и какие товары лидирую по поставкам в республику. По итогам 2021 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров Узбекистана с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.Читайте также:
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узбекистан, водка, поставки
Узбекистан вошел в десятку главных покупателей российской водки
12:40 11.02.2022 (обновлено: 12:46 11.02.2022) Подписаться на
Во сколько раз увеличились поставки и на какую сумму Узбекистан и Россия наторговали, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан вошел в топ-10 импортеров российской водки.
Данные привели в Федеральном центре развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе России.
В 2021-м Узбекистан увеличил закупки крепких алкогольных напитков в России в 2,7 раза до 999 тысяч долларов.
В список основных импортеров также вошла Латвия, Британия, Германия, Украина и Казахстан.
Кроме того, за прошедший год в несколько раз нарастили ввоз российского алкоголя Китай, Азербайджан, Грузия, Вьетнам и Венгрия.
Всего по данным ведомства, в 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 миллиона декалитров крепких алкогольных напитков (в пересчете на 100% спирта) на 195 миллионов долларов.
Основная доля этого экспорта пришлась на водку, выручка за которую составила 160 миллионов долларов.
"На текущем этапе потенциал экспорта водки из России полностью не раскрыт", — заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он оценивает этот потенциал в 500 миллионов долларов в год.
Ранее в Государственном комитете по статистике раскрыли
, какое место Россия занимает в продовольственном импорте Узбекистана и какие товары лидирую по поставкам в республику.
По итогам 2021 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.
Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров Узбекистана с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.