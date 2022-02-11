https://uz.sputniknews.ru/20220211/uzbekistan-voshel-v-desyatku-glavnyx-pokupateley-rossiyskoy-vodki-22671292.html

Узбекистан вошел в десятку главных покупателей российской водки

Узбекистан вошел в десятку главных покупателей российской водки

В России опубликовали ТОП-10 главных покупателей российского алкоголя. Кто возглавил рейтинг и на каком месте жители Узбекистана — в материале.

2022-02-11T12:40+0500

2022-02-11T12:40+0500

2022-02-11T12:46+0500

экономика

узбекистан

водка

поставки

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан вошел в топ-10 импортеров российской водки.Данные привели в Федеральном центре развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе России.В 2021-м Узбекистан увеличил закупки крепких алкогольных напитков в России в 2,7 раза до 999 тысяч долларов. В список основных импортеров также вошла Латвия, Британия, Германия, Украина и Казахстан. Кроме того, за прошедший год в несколько раз нарастили ввоз российского алкоголя Китай, Азербайджан, Грузия, Вьетнам и Венгрия. Всего по данным ведомства, в 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 миллиона декалитров крепких алкогольных напитков (в пересчете на 100% спирта) на 195 миллионов долларов. Основная доля этого экспорта пришлась на водку, выручка за которую составила 160 миллионов долларов.Ранее в Государственном комитете по статистике раскрыли, какое место Россия занимает в продовольственном импорте Узбекистана и какие товары лидирую по поставкам в республику. По итогам 2021 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров Узбекистана с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.Читайте также:

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узбекистан, водка, поставки