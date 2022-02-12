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https://uz.sputniknews.ru/20220212/skolko-uzbekistantsev-proshli-revaktsinatsiyu-ot-covid-22690374.html
Сколько узбекистанцев прошли ревакцинацию от COVID
Сколько узбекистанцев прошли ревакцинацию от COVID
Бустерную дозу получают спустя шесть месяцев после полной вакцинации. Подробности — в материале.
2022-02-12T10:30+0500
2022-02-12T10:30+0500
общество
узбекистанцы
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. С середины ноября 2021 года ревакцинацию от коронавируса прошли почти 734 тысячи узбекистанцев — это 3,4% от 21,45 миллиона взрослых жителей республики, которые должны привиться.Об этом сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС).В ведомстве пояснили, что в соответствии с порядком добровольной ревакцинации против COVID-19 бустерную дозу можно получить спустя шесть месяцев после полного курса вакцинации. По данным СЭС, к началу февраля ревакцинироваться могли уже 5,2 миллиона человек.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:
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узбекистанцы, коронавирус covid-19

Сколько узбекистанцев прошли ревакцинацию от COVID

10:30 12.02.2022
© Sputnik / Стас ЭтвешВакцина от коронавируса, архивное фото
Вакцина от коронавируса, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Стас Этвеш
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Бустерную дозу получают спустя шесть месяцев после полной вакцинации.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. С середины ноября 2021 года ревакцинацию от коронавируса прошли почти 734 тысячи узбекистанцев — это 3,4% от 21,45 миллиона взрослых жителей республики, которые должны привиться.
Об этом сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС).
В ведомстве пояснили, что в соответствии с порядком добровольной ревакцинации против COVID-19 бустерную дозу можно получить спустя шесть месяцев после полного курса вакцинации.
По данным СЭС, к началу февраля ревакцинироваться могли уже 5,2 миллиона человек.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.
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