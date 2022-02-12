https://uz.sputniknews.ru/20220212/skolko-uzbekistantsev-proshli-revaktsinatsiyu-ot-covid-22690374.html

Сколько узбекистанцев прошли ревакцинацию от COVID

Сколько узбекистанцев прошли ревакцинацию от COVID

Бустерную дозу получают спустя шесть месяцев после полной вакцинации. Подробности — в материале.

2022-02-12T10:30+0500

2022-02-12T10:30+0500

2022-02-12T10:30+0500

общество

узбекистанцы

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. С середины ноября 2021 года ревакцинацию от коронавируса прошли почти 734 тысячи узбекистанцев — это 3,4% от 21,45 миллиона взрослых жителей республики, которые должны привиться.Об этом сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС).В ведомстве пояснили, что в соответствии с порядком добровольной ревакцинации против COVID-19 бустерную дозу можно получить спустя шесть месяцев после полного курса вакцинации. По данным СЭС, к началу февраля ревакцинироваться могли уже 5,2 миллиона человек.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

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узбекистанцы, коронавирус covid-19