https://uz.sputniknews.ru/20220212/uzbekistan-i-kazaxstan-svyajut-soglasheniya-na-sotni-millionov-dollarov-22691207.html
Узбекистан и Казахстан свяжут соглашения на сотни миллионов долларов
Узбекистан и Казахстан свяжут соглашения на сотни миллионов долларов
Похоже, страны вступают в новую веху отношений. Подробнее об этом — в материале.
2022-02-12T11:30+0500
2022-02-12T11:30+0500
2022-02-12T11:30+0500
экономика
узбекистан
казахстан
соглашение
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Деловые круги Узбекистана и Казахстана заключили соглашения на 661 миллион долларов.Накануне премьер-министр Абдулла Арипов и президент Шавкат Мирзиёев провели переговоры с новым премьером Казахстана Алиханом Смаиловым, который прибыл в Ташкент в рамках рабочего визита. Смаилов подчеркнул, что взаимодействие Казахстана с Узбекистаном является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании.Президент Узбекистана принял нового главу правительства Казахстана >>С Ариповым казахстанский премьер, в свою очередь, обсудил широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной и других сферах.Особое внимание стороны уделили водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья и обеспечению южных регионов Казахстана поливной водой в вегетационный период. По итогам 2021 года Казахстан остается в тройке самых крупных внешнеторговых партнеров Узбекистана – 3,9 миллиарда долларов (+ 30% по сравнению с 2020 годом), уступая только России и Китаю. Объем двусторонней торговли между соседями по региону вырос на 33% и составил 4,3 миллиарда долларов.В ближайшие годы страны планируют увеличить показатель до 5 миллиардов долларов и достичь 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе. Между тем одним из крупнейших внешнеторговых торговых партнеров Узбекистана остается Россия. Инвестиции российских компаний в узбекскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. По официальным данным, товарооборот между двумя странами в 2021-м увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.Читайте также:
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узбекистан, казахстан, соглашение
Узбекистан и Казахстан свяжут соглашения на сотни миллионов долларов
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Об итогах визита в Узбекистан нового главы правительства Казахстана читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Деловые круги Узбекистана и Казахстана заключили соглашения на 661 миллион долларов.
Накануне премьер-министр Абдулла Арипов и президент Шавкат Мирзиёев провели переговоры с новым премьером Казахстана Алиханом Смаиловым, который прибыл в Ташкент в рамках рабочего визита.
Смаилов подчеркнул, что взаимодействие Казахстана с Узбекистаном является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании.
"Ваш государственный визит в Казахстан в декабре прошлого года придал большой импульс развитию широкоформатного сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Правительства двух стран плотно работают над практической реализацией достигнутых договоренностей … Особое внимание уделяется созданию прочной и устойчивой экономической платформы наших союзнических отношений", — обратился Смаилов к Мирзиёеву.
С Ариповым казахстанский премьер, в свою очередь, обсудил широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Особое внимание стороны уделили водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья и обеспечению южных регионов Казахстана поливной водой в вегетационный период.
"Представители деловых кругов двух стран подписали ряд коммерческих документов в сферах машиностроения, АПК и логистики на общую сумму 661 миллион долларов", — говорится в сообщении.
По итогам 2021 года Казахстан остается в тройке самых крупных внешнеторговых партнеров Узбекистана – 3,9 миллиарда долларов (+ 30% по сравнению с 2020 годом), уступая только России и Китаю.
Объем двусторонней торговли между соседями по региону вырос на 33% и составил 4,3 миллиарда долларов.
В ближайшие годы страны планируют увеличить показатель до 5 миллиардов долларов и достичь 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.
Между тем одним из крупнейших внешнеторговых торговых партнеров Узбекистана остается Россия.
Инвестиции российских компаний в узбекскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. По официальным данным, товарооборот между двумя странами в 2021-м увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.