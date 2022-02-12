https://uz.sputniknews.ru/20220212/v-minzdrave-raskryli-dannye-o-vaktsinirovannyx-v-uzbekistane-22695364.html

В Минздраве раскрыли данные о вакцинированных в Узбекистане

В Минздраве раскрыли данные о вакцинированных в Узбекистане

Какие данные власти рассказали о гражданах, сделавших прививки, читайте в материале.

2022-02-12T15:00+0500

2022-02-12T15:00+0500

2022-02-12T15:00+0500

общество

минздрав узбекистана

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Узбекистане полный курс вакцинации против коронавируса COVID-19 в Узбекистане прошли более 15 миллионов человек.Свежую статистику озвучили в Министерстве здравоохранения. По данным Минздрава, как минимум первую дозу препарата против COVID-19 получили уже более 19,5 миллиона человек (90,9% взрослого населения).Ранее также стало известно, сколько узбекистанцев прошли ревакцинацию от коронавируса — почти 734 тысячи человек. Это 3,4% от 21,45 миллиона взрослых жителей республики, которые должны привиться.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

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минздрав узбекистана, вакцинация