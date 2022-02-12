https://uz.sputniknews.ru/20220212/v-minzdrave-raskryli-dannye-o-vaktsinirovannyx-v-uzbekistane-22695364.html
В Минздраве раскрыли данные о вакцинированных в Узбекистане
В Минздраве раскрыли данные о вакцинированных в Узбекистане
Какие данные власти рассказали о гражданах, сделавших прививки, читайте в материале.
2022-02-12T15:00+0500
2022-02-12T15:00+0500
2022-02-12T15:00+0500
общество
минздрав узбекистана
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Узбекистане полный курс вакцинации против коронавируса COVID-19 в Узбекистане прошли более 15 миллионов человек.Свежую статистику озвучили в Министерстве здравоохранения. По данным Минздрава, как минимум первую дозу препарата против COVID-19 получили уже более 19,5 миллиона человек (90,9% взрослого населения).Ранее также стало известно, сколько узбекистанцев прошли ревакцинацию от коронавируса — почти 734 тысячи человек. Это 3,4% от 21,45 миллиона взрослых жителей республики, которые должны привиться.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:
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минздрав узбекистана, вакцинация
В Минздраве раскрыли данные о вакцинированных в Узбекистане
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Активная вакцинация населения проводится с 1 апреля 2021 года. Каковы же промежуточные итоги? Ответы — в материале.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Узбекистане полный курс вакцинации против коронавируса COVID-19 в Узбекистане прошли более 15 миллионов человек.
Свежую статистику озвучили в Министерстве здравоохранения.
"Полный курс вакцинации прошли более 15 миллионов человек, или 70% взрослого населения, подлежащего вакцинации", — заявили в ведомстве.
По данным Минздрава, как минимум первую дозу препарата против COVID-19 получили уже более 19,5 миллиона человек (90,9% взрослого населения).
Ранее также стало известно, сколько узбекистанцев прошли ревакцинацию от коронавируса — почти 734 тысячи человек. Это 3,4% от 21,45 миллиона взрослых жителей республики, которые должны привиться.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.