https://uz.sputniknews.ru/20220214/v-uzbekistane-sutochnoe-chislo-zabolevshix-covid-upalo-pochti-v-5-raz-22720954.html
В Узбекистане суточное число заболевших COVID упало почти в 5 раз
В Узбекистане суточное число заболевших COVID упало почти в 5 раз
Как страна справляется с пандемией? Подробности — в материале.
2022-02-14T12:00+0500
2022-02-14T12:00+0500
2022-02-14T12:00+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за воскресенье увеличилось еще на 322 — это почти в пять раз меньше, чем в январе.Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 218 078.Вчера из больниц были выписаны 1023 человека — рекорд за сутки с начала пандемии. В воскресенье от коронавируса скончались три пациента.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:
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узбекистан, коронавирус covid-19
В Узбекистане суточное число заболевших COVID упало почти в 5 раз
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Как республика справляется с пандемией? Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за воскресенье увеличилось еще на 322 — это почти в пять раз меньше, чем в январе.
"Общее число заболевших составило 233 761", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 218 078.
Вчера из больниц были выписаны 1023 человека — рекорд за сутки с начала пандемии. В воскресенье от коронавируса скончались три пациента.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.