https://uz.sputniknews.ru/20220216/covid-19-statistika-prodoljaet-padat-22775839.html

COVID-19: статистика продолжает падать

COVID-19: статистика продолжает падать

Количество заболевших в Узбекистане вернулось к уровню начала января.

2022-02-16T13:27+0500

2022-02-16T13:27+0500

2022-02-16T13:46+0500

общество

статистика

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. За последние сутки в Узбекистане впервые с 7 января зарегистрировано меньше 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава республики.За 15 февраля в стране отмечено 296 новых заболевших. В итоге общее число заболевших составляет 234 359 человек.Наибольшее число заразившихся отмечено в Ташкенте (157) и Ташкентской области (49).За прошедшие сутки выздоровели 1 310 человек. Всего излечившихся в республике220 466 человек. Скончалось два человека. Показатель выздоровления составляет 94%.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

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статистика, коронавирус covid-19