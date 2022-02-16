https://uz.sputniknews.ru/20220216/covid-19-statistika-prodoljaet-padat-22775839.html
COVID-19: статистика продолжает падать
COVID-19: статистика продолжает падать
Количество заболевших в Узбекистане вернулось к уровню начала января.
2022-02-16T13:27+0500
2022-02-16T13:27+0500
2022-02-16T13:46+0500
общество
статистика
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. За последние сутки в Узбекистане впервые с 7 января зарегистрировано меньше 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава республики.За 15 февраля в стране отмечено 296 новых заболевших. В итоге общее число заболевших составляет 234 359 человек.Наибольшее число заразившихся отмечено в Ташкенте (157) и Ташкентской области (49).За прошедшие сутки выздоровели 1 310 человек. Всего излечившихся в республике220 466 человек. Скончалось два человека. Показатель выздоровления составляет 94%.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:
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статистика, коронавирус covid-19
COVID-19: статистика продолжает падать
13:27 16.02.2022 (обновлено: 13:46 16.02.2022) Подписаться на
Количество заболевших в Узбекистане вернулось к уровню начала января.
ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. За последние сутки в Узбекистане впервые с 7 января зарегистрировано меньше 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
За 15 февраля в стране отмечено 296 новых заболевших. В итоге общее число заболевших составляет 234 359 человек.
Наибольшее число заразившихся отмечено в Ташкенте (157) и Ташкентской области (49).
За прошедшие сутки выздоровели 1 310 человек. Всего излечившихся в республике220 466 человек. Скончалось два человека. Показатель выздоровления составляет 94%.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.