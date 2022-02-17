https://uz.sputniknews.ru/20220217/rossiyskaya-s7-airlines-zapuskaet-reysy-mejdu-ekaterinburgom-i-ferganoy-22793531.html

Российская S7 Airlines запускает рейсы между Екатеринбургом и Ферганой

Российская S7 Airlines запускает рейсы между Екатеринбургом и Ферганой

В какие города самолеты начнут летать чаще и по какому графику, читайте в материале.

2022-02-17T10:21+0500

2022-02-17T10:21+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российская авиакомпания S7 Airlines с 23 февраля запускает рейсы из Екатеринбурга в Фергану. Самолеты будут летать раз в неделю. Полеты будут осуществляться на лайнере Airbus A320neo вместимостью до 164 пассажиров.Сейчас рейсы в Фергану из Екатеринбурга выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю по субботам.Представитель аэропорта подчеркнул, что Узбекистан — востребованное направление полетов из Екатеринбурга. В 2021-м в республику отправились около 90 тысяч пассажиров. Улететь из Кольцово сейчас можно в Ташкент, Самарканд, Бухару, Наманган, Навои, Ургенч и Фергану.Еще в два города России запущены регулярные авиарейсы >>Ранее авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об увеличении количества рейсов из Ташкента в Ростов-на-Дону и Краснодар.Самолеты начнут летать в российские города три раза в неделю. В конце 2021 года количество рейсов между узбекскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.В пресс-службе UzAirways сообщали корреспонденту Sputnik, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.Читайте также:

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