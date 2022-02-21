https://uz.sputniknews.ru/20220221/shavkat-mirziyoev-vyskazalsya-o-gosudarstvennom-dolge-22861559.html

Шавкат Мирзиёев высказался о государственном долге

Шавкат Мирзиёев высказался о государственном долге

Что госдолг значит для Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в 2022 году — в материале.

2022-02-21T09:30+0500

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экономика

долги

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев высказался о государственном долге Узбекистана. В ноябре Министерство финансов разработало законопроект "О государственном долге". Его цель — дать иностранным инвесторам уверенность, что страна сможет выплатить долги, а также определить выгодные условия для государственных заимствований.Между тем в 2022-м аналитики ожидают роста внешнего госдолга Узбекистана до 25,5 миллиарда долларов. Это 41% от валового внутреннего продукта (ВВП).Как Узбекистан формирует свой положительный имидж и на что занимает деньги, корреспонденту Sputnik рассказала доктор экономических наук Аза Мигранян.Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, в свою очередь, подробно объяснил, что значит внешний долг Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в этом году.Читайте также:

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долги, шавкат мирзиёев