https://uz.sputniknews.ru/20220221/shavkat-mirziyoev-vyskazalsya-o-gosudarstvennom-dolge-22861559.html
Шавкат Мирзиёев высказался о государственном долге
Шавкат Мирзиёев высказался о государственном долге
Что госдолг значит для Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в 2022 году — в материале.
2022-02-21T09:30+0500
2022-02-21T09:30+0500
2022-02-21T09:52+0500
экономика
долги
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев высказался о государственном долге Узбекистана. В ноябре Министерство финансов разработало законопроект "О государственном долге". Его цель — дать иностранным инвесторам уверенность, что страна сможет выплатить долги, а также определить выгодные условия для государственных заимствований.Между тем в 2022-м аналитики ожидают роста внешнего госдолга Узбекистана до 25,5 миллиарда долларов. Это 41% от валового внутреннего продукта (ВВП).Как Узбекистан формирует свой положительный имидж и на что занимает деньги, корреспонденту Sputnik рассказала доктор экономических наук Аза Мигранян.Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, в свою очередь, подробно объяснил, что значит внешний долг Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в этом году.Читайте также:
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долги, шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев высказался о государственном долге
09:30 21.02.2022 (обновлено: 09:52 21.02.2022) Подписаться на
Что он значит для Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в 2022 году — в материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев высказался о государственном долге Узбекистана.
"Вся наша задолженность — с точки зрения закона. Если бы не это, не было бы ни заработных плат, ни метро. Заработная плата медицинских работников и учителей не увеличилась бы. Мы бы и дальше сидели, хлопали и произносили высокопарные речи, как раньше. Мне это не нравится", — подчеркнул глава государства.
В ноябре Министерство финансов разработало законопроект "О государственном долге". Его цель — дать иностранным инвесторам уверенность, что страна сможет выплатить долги, а также определить выгодные условия для государственных заимствований.
Между тем в 2022-м аналитики ожидают
роста внешнего госдолга Узбекистана до 25,5 миллиарда долларов. Это 41% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Как Узбекистан формирует свой положительный имидж и на что занимает деньги, корреспонденту Sputnik рассказала
доктор экономических наук Аза Мигранян.
Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, в свою очередь, подробно объяснил
, что значит внешний долг Узбекистана и каковы перспективы экономики страны в этом году.