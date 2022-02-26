https://uz.sputniknews.ru/20220226/pochemu-uzbekistan-ne-vstupaet-v-eaes-no-uglublyaet-s-nim-sotrudnichestvo---22998726.html

Почему Узбекистан не вступает в ЕАЭС, но углубляет с ним сотрудничество

Почему Узбекистан не вступает в ЕАЭС, но углубляет с ним сотрудничество

Узбекистан и государства ЕАЭС наторговали в 2021 году на $13 млрд. Сможет ли республика заработать ещё больше на интеграции с Союзом, оценила экономист.

2022-02-26T18:00+0500

2022-02-26T18:00+0500

2022-02-26T18:00+0500

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В Нур-Султане прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в нем и обсудил ключевые моменты сотрудничества Ташкента и Союза. Узбекистан вступил в новую веху сотрудничества с ЕАЭС — главное >>Что ждет Узбекистан от этой встречи? Смогут ли страны ЕАЭС противостоять интригам Запада? Об этом поговорили с ведущим научным сотрудником ИМЭМО РАН Еленой Кузьминой. Эксперт объяснила, что планы Узбекистана и ЕАЭС схожи по целям. Это развитие производства и уход от чисто ресурсных экономик. Евразийское интеграционное объединение экономически необходимо многим странам региона Центральной Азии, считает эксперт. Поэтому и Узбекистан углубляет сотрудничество с ЕАЭС. Может ли вырасти роль Союза на фоне сложившейся ситуации с Украиной Какое будущее ждет проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан? Об этом смотрите в интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада >>Узбекистан пригласил страны ЕАЭС на два международных форума >>

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

узбекистан, еаэс, видео