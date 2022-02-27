https://uz.sputniknews.ru/20220227/uzbekistan-zakupil-u-rossii-margarina-pochti-na-17-mln-23009190.html

Узбекистан закупил у России маргарина почти на $17 млн

Узбекистан закупил у России маргарина почти на $17 млн

Импорт маргарина из России вырос в три раза, молочных продуктов - почти вдвое.

2022-02-27T17:45+0500

2022-02-27T17:45+0500

2022-02-27T17:45+0500

экономика

импорт

продукты

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ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Узбекистан в январе 2022 года закупил в России маргарина на $16,9 млн. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили в Государственном комитете по статистике.На втором месте по объему импорта - какао и шоколад. Его завезли на сумму $2,83 млн, за год эта цифра выросла на 6,9%.Почти вдвое - на 90,9% - вырос объем импорта российской молочной продукции. За прошлый месяц Узбекистан закупил ее на сумму $1,7 млн. Значительно выросли закупки кофе - $1,4 млн (+65,4%).На сумму $928,8 тыс. (+19,7%) закуплено детского питания. А вот импорт растительного масла уменьшился более чем в 7 раз, но сумма остается внушительной - $2,8 млн.Ранее сообщалось, что объем импорта во внешнем товарообороте Узбекистана достиг 2,1 миллиарда долларов. Узбекистан приобрел продукции на 1,9 миллиарда, а услуг – на 147,1 миллионов долларов.Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 42,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 16 процентов.На первое место среди крупных стран-партнеров вышла Россия с долей в общем объеме товарооборота в 17,9 процентов, Китай с долей 17,7 процента переместился на вторую строчку.Лидерство России в Госкомстате связали с ростом узбекского импорта в 1,3 раза — до 5,458 миллиарда долларов. В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция, продовольственные, промышленные товары и оборудование, а также нефтепродукты.Читайте также:Стахановские темпы: куда Узбекистан экспортирует растительное масло>>Какова доля России в продовольственном импорте Узбекистана>>Видео: почему Россия обогнала Китай в торговле с Узбекистаном — мнение экономиста>>

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импорт, продукты