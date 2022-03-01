https://uz.sputniknews.ru/20220301/v-uzbekistane-proizoshlo-nebolshoe-zemletryasenie-23045094.html
В Узбекистане произошло небольшое землетрясение
В Узбекистане произошло небольшое землетрясение
О небольшом землетрясении на территории Узбекистана читайте в материале.
2022-03-01T12:00+0500
2022-03-01T12:00+0500
2022-03-01T12:00+0500
общество
узбекистан
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/01/23045817_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a46e82636c2645d6373521dc480fc8b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. На территории Узбекистана 1 марта в 08:09 по ташкентскому времени зафиксировали небольшое землетрясение.Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Его эпицентр – Ферганская область, Узбекистанский район. Магнитуда М=3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 242 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана Ферганский район: 2 балла, 13 км.До этого узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Движения земной коры зафиксировали в субботу, 5 февраля. Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — GoogleНаучный импульс: что привнесло ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/01/23045817_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3581517bb99ec6a2fdd01381e0da27b7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, землетрясение
В Узбекистане произошло небольшое землетрясение
Подписаться на
О небольшом землетрясении на территории Узбекистана читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. На территории Узбекистана 1 марта в 08:09 по ташкентскому времени зафиксировали небольшое землетрясение.
Об этом сообщили
в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Его эпицентр – Ферганская область, Узбекистанский район. Магнитуда М=3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 242 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана Ферганский район: 2 балла, 13 км.
До этого узбекистанцы ощутили
отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Движения земной коры зафиксировали в субботу, 5 февраля. Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана.
Ранее ученые из Узбекистана разработали
сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли
закон о сейсмобезопасности.