https://uz.sputniknews.ru/20220301/v-uzbekistane-proizoshlo-nebolshoe-zemletryasenie-23045094.html

В Узбекистане произошло небольшое землетрясение

В Узбекистане произошло небольшое землетрясение

О небольшом землетрясении на территории Узбекистана читайте в материале.

2022-03-01T12:00+0500

2022-03-01T12:00+0500

2022-03-01T12:00+0500

общество

узбекистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. На территории Узбекистана 1 марта в 08:09 по ташкентскому времени зафиксировали небольшое землетрясение.Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Его эпицентр – Ферганская область, Узбекистанский район. Магнитуда М=3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 242 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана Ферганский район: 2 балла, 13 км.До этого узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Движения земной коры зафиксировали в субботу, 5 февраля. Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — GoogleНаучный импульс: что привнесло ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов

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узбекистан, землетрясение