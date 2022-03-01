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https://uz.sputniknews.ru/20220301/v-uzbekistane-proizoshlo-nebolshoe-zemletryasenie-23045094.html
В Узбекистане произошло небольшое землетрясение
В Узбекистане произошло небольшое землетрясение
О небольшом землетрясении на территории Узбекистана читайте в материале.
2022-03-01T12:00+0500
2022-03-01T12:00+0500
общество
узбекистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. На территории Узбекистана 1 марта в 08:09 по ташкентскому времени зафиксировали небольшое землетрясение.Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Его эпицентр – Ферганская область, Узбекистанский район. Магнитуда М=3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 242 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана Ферганский район: 2 балла, 13 км.До этого узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Движения земной коры зафиксировали в субботу, 5 февраля. Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — GoogleНаучный импульс: что привнесло ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов
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узбекистан, землетрясение

В Узбекистане произошло небольшое землетрясение

12:00 01.03.2022
© Foto : PixabayТрещина в земле
Трещина в земле - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2022
© Foto : Pixabay
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О небольшом землетрясении на территории Узбекистана читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. На территории Узбекистана 1 марта в 08:09 по ташкентскому времени зафиксировали небольшое землетрясение.
Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Его эпицентр – Ферганская область, Узбекистанский район. Магнитуда М=3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 242 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана Ферганский район: 2 балла, 13 км.
До этого узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане. Движения земной коры зафиксировали в субботу, 5 февраля. Подземные толчки ощутили жители большинства регионов Узбекистана.
Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
Читайте также:
Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google
Научный импульс: что привнесло ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов
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