https://uz.sputniknews.ru/20220302/alisher-usmanov-ushel-s-posta-prezidenta-mejdunarodnoy-federatsii-fextovaniya-23066203.html

Алишер Усманов ушел с поста президента Международной федерации фехтования

Алишер Усманов ушел с поста президента Международной федерации фехтования

Миллиардер считает, что задета его честь, достоинство и деловая репутация. Подробности — в материале.

2022-03-02T08:29+0500

2022-03-02T08:29+0500

2022-03-02T08:29+0500

общество

алишер усманов

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Основатель компании USM Алишер Усманов ушел с поста президента Международной федерации фехтования (FEI).Об этом бизнесмен обьявил в письме, опубликованном на сайте спортивной организации.В качестве причины Усманов назвал включение его в санкционные списки Евросоюза на фоне последних событий на Украине.Миллиардер считает, что этот шаг европейских стран основан на сфабрикованных и голословных обвинениях, задевающих его честь, достоинство и деловую репутацию.Он заявил, что будет использовать все возможности в рамках права, чтобы защитить свои интересы.Алишер Усманов был президентом Международной федерации фехтования с 2008 года. В последний раз на этот пост его переизбрали в ноябре 2021-го.Помимо бизнесмена, в санкционном списке Евросоюза также оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие высокопоставленные лица, предприниматели и журналисты.Запад объявил о санкциях в отношении России на фоне спецоперации по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.Персональные санкции также были введены против президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.В Госдуме сравнили санкции Запада с воровством >>По мнению Запада, санкции должны нанести сильный урон экономике России, однако российские аналитики придерживаются другого мнения.Директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Николаевич Зубец считает, что введенные ограничения могут положительно сказаться на авиастроении, микроэлектронике и других областях российской экономики.Полный комментарий эксперта — в интервью Sputnik. Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:

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алишер усманов