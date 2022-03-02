https://uz.sputniknews.ru/20220302/v-uzbekistane-iskorenili-prinuditelnyy-i-detskiy-trud-23083718.html

В Узбекистане искоренили принудительный и детский труд

В Узбекистане искоренили принудительный и детский труд

При сборе хлопка в 2021 году детский труд не использовался, сообщила Международная организация по труду.

2022-03-02T15:16+0500

2022-03-02T15:16+0500

2022-03-02T15:16+0500

общество

сбор хлопка

принудительный труд

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В 2021 году Узбекистану удалось избежать использования принудительного и детского труда при ежегодном сборе хлопка. Такой вывод по итогам мониторинга сделала Международная организация по труду (МОТ).В минувшем году в сборе хлопка участвовал каждый восьмой трудоспособный гражданин Узбекистана – рекордный показатель в мире. Около 62% сборщиков – женщины.Международная организация провела серию опросов и исследований, которые показали, что 99% сборщиков хлопка работали добровольно, во всех регионах уровень принудительного труда был очень низким или нулевым. Тем не менее, 1% работников сообщил о той или иной форме принуждения со стороны глав махаллей или начальства на работе.По словам работников, условия труда с предыдущего года также значительно улучшились. Лишь 5% пожаловались на неудобства, связанные с транспортом, питанием, доступом к воде и санитарно-гигиеническими нормами.В этом году стране удалось решить проблему детского труда во время сбора хлопка, которая была актуальна ранее. В нынешнем году случаев привлечения к сбору хлопка несовершеннолетних представители организации не обнаружили.Все это стало результатом серьезных реформ, проводимых в стране.Международная организация по труду (МОТ) осуществляет мониторинг сбора урожая хлопка в Узбекистане с 2015 года. Полный текст отчета за 2021 год организация планирует опубликовать на своем сайте 29 марта.По данным Государственной инспекции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в период сбора урожая хлопка за нарушения трудовых прав оштрафовали 65 чиновников. В основном, нарушения были связаны с тем, что с работниками не заключали трудовые договоры и не обеспечивали достаточно комфортных условий труда.Президент Шавкат Мирзиёев пообещал покончить с принудительным трудом в Узбекистане еще в сентябре 2017 года. Снижение уровня принудительного труда отмечается не первый год. В 2018 году, по данным МОТ, добровольно на сборе хлопка трудилось 90% сборщиков, в 2020 году – 96%.Читайте также: Для развития хлопка - кому безвозмездно выделят 5 трлн сумов

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сбор хлопка, принудительный труд