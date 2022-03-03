https://uz.sputniknews.ru/20220303/delegatsiya-ukrainy-pribyla-na-peregovory-23125640.html
Делегация Украины прибыла на переговоры — фото
Делегация Украины прибыла на переговоры — фото
До последнего момента точно не было известно, где пройдет второй раунд переговоров между Москвой и Киевом.
2022-03-03T19:25+0500
2022-03-03T19:25+0500
2022-03-03T19:46+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
делегация
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщает корреспондент Sputnik Беларусь.Вертолеты, доставившие делегацию, сразу же улетели.Переговоры должны пройти в Беловежской пуще. Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что переговоры российской и украинской делегации планировалось провести в Брестской области, и опроверг сообщения о переносе места их проведения.Напомним, первая встреча делегаций двух стран прошла 28 февраля на украинско-белорусской границе в Гомельской области. Она продолжалась около пяти часов, затем стороны сделали краткие заявления и отправились на консультации в свои столицы.Второй раунд переговоров должен пройти на новой площадке, по просьбе украинской стороны – на белорусско-польской границе, в районе Беловежской пущи. Встреча должна была состояться вечером 2 марта, однако позднее стало известно, что ее перенесли на четверг: у украинской делегации сложная логистика, поэтому она еще не прибыла на переговоры.Читайте также:Казахстан готов принять у себя переговоры России и Украины >>В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины >>
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украина, делегация
Делегация Украины прибыла на переговоры — фото
19:25 03.03.2022 (обновлено: 19:46 03.03.2022) Подписаться на
До последнего момента точно не было известно, где пройдет второй раунд переговоров между Москвой и Киевом.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией, сообщает корреспондент Sputnik Беларусь
.
Вертолеты, доставившие делегацию, сразу же улетели.
Переговоры должны пройти в Беловежской пуще. Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что переговоры российской и украинской делегации планировалось провести в Брестской области, и опроверг сообщения о переносе места их проведения.
Напомним, первая встреча делегаций двух стран прошла
28 февраля на украинско-белорусской границе в Гомельской области. Она продолжалась около пяти часов, затем стороны сделали краткие заявления и отправились на консультации в свои столицы.
Второй раунд переговоров должен пройти на новой площадке, по просьбе украинской стороны – на белорусско-польской границе, в районе Беловежской пущи. Встреча должна была состояться
вечером 2 марта, однако позднее стало известно, что ее перенесли на четверг: у украинской делегации сложная логистика, поэтому она еще не прибыла на переговоры.
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