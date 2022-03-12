https://uz.sputniknews.ru/20220312/v-uzbekistane-opredelyat-samye-primernye-semi-23283158.html

В Узбекистане определят самые примерные семьи

В Узбекистане определят самые примерные семьи

Раз в год — в международный день семьи — в Узбекистане будут выбирать лучших представителей, сохраняющих семейные ценности. Их наградят по достоинству.

2022-03-12T17:03+0500

2022-03-12T17:03+0500

2022-03-12T17:15+0500

общество

семья

нагрудный знак

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане учрежден нагрудный знак "Ибратли оила" (Образцовая семья - пер. с узб.) Это предусмотрено Указом президента, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.В соответствии с документом, семьи наградят если они внесли достойный вклад в сохранение и развитие семейных ценностей. Кто и по каким критериям будет оценивать эти заслуги пока не уточняется учрежден нагрудный знак "Ибратли оила", который вручается в Международный день семьи — 15 мая.По данным статистики, в 2021-м в Узбекистане родились 13 792 близнеца. До этого появилась "брачная статистика": в прошлом году вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше.Также аналитики подсчитали среднее количество человек в каждой семье, проживающей в столице. Известно, что 14,2% пришлось на семьи из трех человек, 20,5% — из четырех.Пять членов семьи было в 15,4% случаев. Интересно, что 24,5% домашних хозяйств состоят из шести и более человек.Читайте также:Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги >>Семьи, потерявшие кормильца, освободили от оплаты за детский сад >>

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семья, нагрудный знак