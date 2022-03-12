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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220312/v-uzbekistane-opredelyat-samye-primernye-semi-23283158.html
В Узбекистане определят самые примерные семьи
В Узбекистане определят самые примерные семьи
Раз в год — в международный день семьи — в Узбекистане будут выбирать лучших представителей, сохраняющих семейные ценности. Их наградят по достоинству.
2022-03-12T17:03+0500
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общество
семья
нагрудный знак
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане учрежден нагрудный знак "Ибратли оила" (Образцовая семья - пер. с узб.) Это предусмотрено Указом президента, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.В соответствии с документом, семьи наградят если они внесли достойный вклад в сохранение и развитие семейных ценностей. Кто и по каким критериям будет оценивать эти заслуги пока не уточняется учрежден нагрудный знак "Ибратли оила", который вручается в Международный день семьи — 15 мая.По данным статистики, в 2021-м в Узбекистане родились 13 792 близнеца. До этого появилась "брачная статистика": в прошлом году вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше.Также аналитики подсчитали среднее количество человек в каждой семье, проживающей в столице. Известно, что 14,2% пришлось на семьи из трех человек, 20,5% — из четырех.Пять членов семьи было в 15,4% случаев. Интересно, что 24,5% домашних хозяйств состоят из шести и более человек.Читайте также:Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги &gt;&gt;Семьи, потерявшие кормильца, освободили от оплаты за детский сад &gt;&gt;
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семья, нагрудный знак

В Узбекистане определят самые примерные семьи

17:03 12.03.2022 (обновлено: 17:15 12.03.2022)
© AP PhotoУзбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте
Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2022
© AP Photo
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Раз в год — в международный день семьи — в Узбекистане будут выбирать лучших представителей, сохраняющих семейные ценности. Их наградят по достоинству.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане учрежден нагрудный знак "Ибратли оила" (Образцовая семья - пер. с узб.) Это предусмотрено Указом президента, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В соответствии с документом, семьи наградят если они внесли достойный вклад в сохранение и развитие семейных ценностей.
Кто и по каким критериям будет оценивать эти заслуги пока не уточняется учрежден нагрудный знак "Ибратли оила", который вручается в Международный день семьи — 15 мая.
По данным статистики, в 2021-м в Узбекистане родились 13 792 близнеца. До этого появилась "брачная статистика": в прошлом году вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше.
Также аналитики подсчитали среднее количество человек в каждой семье, проживающей в столице. Известно, что 14,2% пришлось на семьи из трех человек, 20,5% — из четырех.
Пять членов семьи было в 15,4% случаев. Интересно, что 24,5% домашних хозяйств состоят из шести и более человек.

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