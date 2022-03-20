https://uz.sputniknews.ru/20220320/v-sankt-peterburge-otmetili-navruz---video-23448997.html
В Санкт-Петербурге отметили Навруз - видео
В Санкт-Петербурге отметили Навруз - видео
Национальные диаспоры и объединения отметят весенний праздник в нескольких российских городах. 20.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-20T21:00+0500
2022-03-20T21:00+0500
2022-03-20T21:00+0500
культура
навруз
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Санкт-Петербурге отметили Навруз концертом и народными гуляниями. Празднование проходило в парке "Сосновка", сообщили корреспонденту Sputnik в узбекском землячестве Санкт-Петербурга.Праздник отметят в разных городах России. Так, в Казани 24 марта пройдет фестиваль, в Москве праздник запланирован на 27 марта, проходить он будет в онлайн-формате.А в Ташкенте в Парке Дружбы стартовал Makon Fest - фестиваль национального искусства и традиций.Читайте также:
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навруз, санкт-петербург
В Санкт-Петербурге отметили Навруз - видео
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Национальные диаспоры и объединения отметят весенний праздник в нескольких российских городах.
ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik.
В Санкт-Петербурге отметили Навруз концертом и народными гуляниями. Празднование проходило в парке "Сосновка", сообщили корреспонденту Sputnik
в узбекском землячестве Санкт-Петербурга.
Праздник отметят в разных городах России. Так, в Казани 24 марта пройдет фестиваль, в Москве праздник запланирован на 27 марта, проходить он будет в онлайн-формате.
А в Ташкенте в Парке Дружбы стартовал Makon Fest
- фестиваль национального искусства и традиций.