https://uz.sputniknews.ru/20220320/v-sankt-peterburge-otmetili-navruz---video-23448997.html

В Санкт-Петербурге отметили Навруз - видео

В Санкт-Петербурге отметили Навруз - видео

Национальные диаспоры и объединения отметят весенний праздник в нескольких российских городах. 20.03.2022, Sputnik Узбекистан

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культура

навруз

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Санкт-Петербурге отметили Навруз концертом и народными гуляниями. Празднование проходило в парке "Сосновка", сообщили корреспонденту Sputnik в узбекском землячестве Санкт-Петербурга.Праздник отметят в разных городах России. Так, в Казани 24 марта пройдет фестиваль, в Москве праздник запланирован на 27 марта, проходить он будет в онлайн-формате.А в Ташкенте в Парке Дружбы стартовал Makon Fest - фестиваль национального искусства и традиций.Читайте также:

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навруз, санкт-петербург