https://uz.sputniknews.ru/20220323/covid-pokidaet-uzbekistan-novyx-zabolevshix-vyyavleno-rekordno-malo-23501459.html
COVID покидает Узбекистан: новых заболевших выявлено рекордно мало
COVID покидает Узбекистан: новых заболевших выявлено рекордно мало
Какие сейчас показатели и что будет дальше, читайте в материале.
2022-03-23T11:42+0500
2022-03-23T11:42+0500
2022-03-23T11:49+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Коронавирус в Узбекистане почти отступил: накануне в стране было выявлено всего 7 новых случаев заболевания.Их, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировали в Намангане (2) и Ташкенте (5).Общее число заболевших составило 237 527. Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 235 187.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:
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узбекистан, коронавирус covid-19
COVID покидает Узбекистан: новых заболевших выявлено рекордно мало
11:42 23.03.2022 (обновлено: 11:49 23.03.2022) Подписаться на
Суточное число заболевших COVID-19 снизилось до уровня начала пандемии.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Коронавирус в Узбекистане почти отступил: накануне в стране было выявлено всего 7 новых случаев заболевания.
Их, по данным
Министерства здравоохранения, зафиксировали в Намангане (2) и Ташкенте (5).
Общее число заболевших составило 237 527. Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 235 187.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".