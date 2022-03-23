https://uz.sputniknews.ru/20220323/covid-pokidaet-uzbekistan-novyx-zabolevshix-vyyavleno-rekordno-malo-23501459.html

COVID покидает Узбекистан: новых заболевших выявлено рекордно мало

COVID покидает Узбекистан: новых заболевших выявлено рекордно мало

Какие сейчас показатели и что будет дальше, читайте в материале.

2022-03-23T11:42+0500

2022-03-23T11:42+0500

2022-03-23T11:49+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Коронавирус в Узбекистане почти отступил: накануне в стране было выявлено всего 7 новых случаев заболевания.Их, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировали в Намангане (2) и Ташкенте (5).Общее число заболевших составило 237 527. Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 235 187.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:

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узбекистан, коронавирус covid-19