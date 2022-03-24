Видео: рецепт наваристой узбекской шурпы
© AP Photo / J.M. HirschШурпа
© AP Photo / J.M. Hirsch
Если вы в Узбекистане зайдете в 50 ресторанов и кафе, поверьте, в каждом отведаете 50 разных вариантов шурпы. Мы выбрали самый классический рецепт.
Одно из самых известных и любимых блюд узбекской кухни - наваристая ароматная шурпа. Попробуйте приготовить ее вместе с нами.
"По большому счету, любой узбекский суп можно считать похмельным", — рассказала РИА Новости организатор путешествий в Узбекистан и знаток национальной кухни Наташа Тен.
По ее словам, все они наваристые, жирные, на основе густого бульона на баранине.
Однако классическим вариантом считается все-таки шурпа — вкусная, ароматная, чуть обжигающая и уносящая в рай.
И, главное, этот суп очень легко приготовить.
Стоит отметить, что разновидностей шурпы много. Если вы в Узбекистане зайдете в 50 ресторанов и кафе, то в каждом отведаете 50 разных вариантов шурпы.
Мы выбрали самый классический рецепт. Главный секрет — найти хорошее мясо.
Рецепт узбекской шурпы: ингредиенты
Баранина — приблизительно полтора килограмма. Выбирайте части на мозговой косточке, которая даст дополнительный навар;
Курдючный бараний жир (думба) — 100-150 граммов;
Репчатый лук — три средние головки;
Морковь — три штуки среднего размера;
Репа — две-три штуки среднего размера;
Картофель — пять-шесть штук среднего размера;
Помидоры — три штуки среднего размера;
Болгарский перец — две-три штуки;
Нут (если сухой, сутки размачивать в воде) — полтора стакана. Можно взять в банке, такой размачивать не нужно;
Острый перец — два стручка;
Чеснок — половина головки.
Нам также понадобятся специи: зира, черный перец, лавровый лист, сухой молотый кориандр, сушеный барбарис, соль — по вкусу.
Последний ингредиент — свежая зелень: зеленый базилик, кинза, укроп — по вкусу.
Рецепт узбекской шурпы: приготовление
Все овощи чистим. Помидоры бланшируем и режем дольками, болгарский и острый перец — соломкой или кружками.
Мясо разделяем на крупные куски с косточкой, складываем в казан, заливаем водой, туда же добавляем думбу и ставим на огонь. Конечно, снимаем пену, когда вода закипит. Продолжаем варить минут 30.
Добавляем к мясу лук. Целиком! Минут через 15 — репку и морковь. Целиком! И несколько листочков лаврушки.
Все это кипит еще с полчаса.
Когда мясо становится уже мягким, а репка с морковкой почти сварились, добавляем помидоры, болгарский и острый стручковый перец. Можно и молотый красный острый, но стручковый ароматнее.
Лук достаем и выкидываем. Засыпаем все специи, нут и чеснок по вкусу.
Картофель закладываем в казан ко всей овощной компании и продолжаем варить на среднем огне минут 20-30 до готовности. Если вода выкипела, можно вскипятить в чайнике и долить.
Рецепт узбекской шурпы: подача
Подавать шурпу лучше в косе — это такая посуда, как большая пиала. Достаем из казана мясо. Иногда его нарезают и кладут по несколько кусочков в каждую косу. Так, конечно, удобнее есть, но поверьте: куда более аутентично положить туда мясо на мозговой косточке.
Думбу мелко нарезаем и по чуть-чуть добавляем в каждую тарелку.
Репку и морковь достаем, режем кубиками и кладем в каждую косу поровну.
Теперь наливаем суп из казана, чтобы в каждую чашку попал и нут, и перчик, и помидорчик. Свежую зелень моем и мелко рубим, посыпая все порции сверху, доводя картинку до шедевра.
И не забудьте купить свежие узбекские лепешки.
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