https://uz.sputniknews.ru/20220324/video-retsept-navaristoy-uzbekskoy-shurpy-22076073.html

Видео: рецепт наваристой узбекской шурпы

Видео: рецепт наваристой узбекской шурпы

Если вы в Узбекистане зайдете в 50 ресторанов и кафе, то в каждом отведаете 50 разных вариантов шурпы. Мы выбрали самый классический рецепт.

2022-03-24T07:00+0500

2022-03-24T07:00+0500

2022-03-24T07:00+0500

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рецепт

узбекистан

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Одно из самых известных и любимых блюд узбекской кухни - наваристая ароматная шурпа. Попробуйте приготовить ее вместе с нами. По ее словам, все они наваристые, жирные, на основе густого бульона на баранине. Однако классическим вариантом считается все-таки шурпа — вкусная, ароматная, чуть обжигающая и уносящая в рай. И, главное, этот суп очень легко приготовить.Стоит отметить, что разновидностей шурпы много. Если вы в Узбекистане зайдете в 50 ресторанов и кафе, то в каждом отведаете 50 разных вариантов шурпы. Мы выбрали самый классический рецепт. Главный секрет — найти хорошее мясо.Рецепт узбекской шурпы: ингредиентыНам также понадобятся специи: зира, черный перец, лавровый лист, сухой молотый кориандр, сушеный барбарис, соль — по вкусу.Последний ингредиент — свежая зелень: зеленый базилик, кинза, укроп — по вкусу.Рецепт узбекской шурпы: приготовлениеВсе овощи чистим. Помидоры бланшируем и режем дольками, болгарский и острый перец — соломкой или кружками.Мясо разделяем на крупные куски с косточкой, складываем в казан, заливаем водой, туда же добавляем думбу и ставим на огонь. Конечно, снимаем пену, когда вода закипит. Продолжаем варить минут 30.Добавляем к мясу лук. Целиком! Минут через 15 — репку и морковь. Целиком! И несколько листочков лаврушки.Все это кипит еще с полчаса. Лук достаем и выкидываем. Засыпаем все специи, нут и чеснок по вкусу.Картофель закладываем в казан ко всей овощной компании и продолжаем варить на среднем огне минут 20-30 до готовности. Если вода выкипела, можно вскипятить в чайнике и долить.Рецепт узбекской шурпы: подачаПодавать шурпу лучше в косе — это такая посуда, как большая пиала. Достаем из казана мясо. Иногда его нарезают и кладут по несколько кусочков в каждую косу. Так, конечно, удобнее есть, но поверьте: куда более аутентично положить туда мясо на мозговой косточке. Думбу мелко нарезаем и по чуть-чуть добавляем в каждую тарелку.Репку и морковь достаем, режем кубиками и кладем в каждую косу поровну.Теперь наливаем суп из казана, чтобы в каждую чашку попал и нут, и перчик, и помидорчик. Свежую зелень моем и мелко рубим, посыпая все порции сверху, доводя картинку до шедевра.И не забудьте купить свежие узбекские лепешки.Читайте также:

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рецепт, узбекистан