https://uz.sputniknews.ru/20220401/uzbekistan-snova-potryaslo-gde-oschutili-podzemnye-tolchki-23697902.html

Узбекистан снова "потрясло": где ощутили подземные толчки

Узбекистан снова "потрясло": где ощутили подземные толчки

Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.

2022-04-01T09:29+0500

2022-04-01T09:29+0500

2022-04-01T09:29+0500

общество

узбекистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в соседнем Кыргызстане.Движения земной коры были зафиксированы в пятницу в 04.13 по ташкентскому времени.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 315 километров в северо-восточном направлении.Сила подземных толчков составила:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google >>Научный импульс: что привнесло ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов >>Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от ташкентского землетрясения >>

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узбекистан, землетрясение