https://uz.sputniknews.ru/20220401/uzbekistan-snova-potryaslo-gde-oschutili-podzemnye-tolchki-23697902.html
Узбекистан снова "потрясло": где ощутили подземные толчки
Узбекистан снова "потрясло": где ощутили подземные толчки
Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.
2022-04-01T09:29+0500
2022-04-01T09:29+0500
2022-04-01T09:29+0500
общество
узбекистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в соседнем Кыргызстане.Движения земной коры были зафиксированы в пятницу в 04.13 по ташкентскому времени.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 315 километров в северо-восточном направлении.Сила подземных толчков составила:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:Узбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google >>Научный импульс: что привнесло ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов >>Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от ташкентского землетрясения >>
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узбекистан, землетрясение
Узбекистан снова "потрясло": где ощутили подземные толчки
Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в соседнем Кыргызстане.
Движения земной коры были зафиксированы в пятницу в 04.13 по ташкентскому времени.
"Координаты землетрясения: 41,35 градусов северной широты; 72,99 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина — 15 км", — сообщили
в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 315 километров в северо-восточном направлении.
Сила подземных толчков составила:
Андижанская область: 3 балла, 83 километра;
Наманганская область: 2-3 балла, 117 километров;
Ферганская область: 2 балла, 148 километров.
Ранее ученые из Узбекистана разработали
сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли
закон о сейсмобезопасности.