https://uz.sputniknews.ru/20220410/final-blizko-uzbekistan-vstupaet-v-poslednyuyu-sxvatku-s-covid-23883440.html
Финал близок: Узбекистан вступает в последнюю "схватку" с COVID
Финал близок: Узбекистан вступает в последнюю "схватку" с COVID
Какие сейчас показатели заболеваемости и что будет дальше, читайте в материале.
2022-04-10T13:59+0500
2022-04-10T13:59+0500
2022-04-10T15:28+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Коронавирус в Узбекистане продолжает отступать: накануне в стране был выявлен всего 31 случай заболевания.Их, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировали в столице (23), Ташкентской области (5), Ферганской (2) и Андижанской (1) областях.Общее число заболевших составило 238 071. Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 235 981.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:
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узбекистан
Финал близок: Узбекистан вступает в последнюю "схватку" с COVID
13:59 10.04.2022 (обновлено: 15:28 10.04.2022)
В Минздраве опубликовали свежие данные по количеству новых заболевших за сутки.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Коронавирус в Узбекистане продолжает отступать: накануне в стране был выявлен всего 31 случай заболевания.
Их, по данным
Министерства здравоохранения, зафиксировали в столице (23), Ташкентской области (5), Ферганской (2) и Андижанской (1) областях.
Общее число заболевших составило 238 071. Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 235 981.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".