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Зарубежные IT-специалисты прибыли в Узбекистан надолго — Асадов
Зарубежные IT-специалисты прибыли в Узбекистан надолго — Асадов
Как страна намерена развивать сферу информационных технологий, читайте в материале.
2022-04-15T08:42+0500
2022-04-15T08:42+0500
2022-04-15T08:56+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Большинство из трех тысяч зарубежных IT-специалистов, прибывших в Узбекистан в этом году, планируют остаться работать в республике надолго.Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам информационных технологий и развития цифровой экономики, а также приоритетным задачам данной сферы на 2022 год.Он поставил несколько задач по развитию IT-отрасли в республике:Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Подробнее об этом — в материале.Ранее министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов заявил, что в Узбекистане заинтересованы в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом на базе IT-парка в Ташкенте.Читайте также:
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узбекистан, it-технологии, президент
Зарубежные IT-специалисты прибыли в Узбекистан надолго — Асадов
08:42 15.04.2022 (обновлено: 08:56 15.04.2022)
Накануне президент рассказал, как страна планирует далее развивать сферу информационных технологий.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Большинство из трех тысяч зарубежных IT-специалистов, прибывших в Узбекистан в этом году, планируют остаться работать в республике надолго.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание
по вопросам информационных технологий и развития цифровой экономики, а также приоритетным задачам данной сферы на 2022 год.
Он поставил несколько задач по развитию IT-отрасли в республике:
в течение двух месяцев наладить систему повышения квалификации одной тысячи молодых специалистов в IT-парках через практические проекты с привлечением прибывших зарубежных специалистов;
довести экспорт IT-услуг не менее чем до $100 млн;
полноценно запустить IT-парки в шести регионах страны, в том числе в Джизаке;
к 1 сентября запустить в Ташкентской области первый в стране Центр хранения и обработки данных.
Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.
Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Подробнее об этом — в материале
.
Ранее министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов заявил, что в Узбекистане заинтересованы в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.
При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом на базе IT-парка в Ташкенте.