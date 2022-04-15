https://uz.sputniknews.ru/20220415/zarubejnye-it-spetsialisty-pribyli-v-uzbekistan-nadolgo-23992113.html

Зарубежные IT-специалисты прибыли в Узбекистан надолго — Асадов

Зарубежные IT-специалисты прибыли в Узбекистан надолго — Асадов

Как страна намерена развивать сферу информационных технологий, читайте в материале.

2022-04-15T08:42+0500

2022-04-15T08:42+0500

2022-04-15T08:56+0500

общество

узбекистан

it-технологии

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/1c/15887219_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_790fadfbac4d3c7d457684ebb5abf857.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Большинство из трех тысяч зарубежных IT-специалистов, прибывших в Узбекистан в этом году, планируют остаться работать в республике надолго.Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам информационных технологий и развития цифровой экономики, а также приоритетным задачам данной сферы на 2022 год.Он поставил несколько задач по развитию IT-отрасли в республике:Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Подробнее об этом — в материале.Ранее министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов заявил, что в Узбекистане заинтересованы в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом на базе IT-парка в Ташкенте.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, it-технологии, президент