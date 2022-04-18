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Узбекистан утвердил еще одно соглашение в рамках СНГ
Узбекистан утвердил еще одно соглашение в рамках СНГ
За последние полгода республика присоединилась сразу к трем соглашениям о сотрудничестве в рамках СНГ.
2022-04-18T10:58+0500
2022-04-18T10:58+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение об образовании Совета председателей верховных судов стран СНГ. Компетентным органом республики, ответственным на реализацию данного договора, назначен Верховный суд. Мирзиёев поручил МИД уведомить органы Содружества о выполнении Узбекистаном внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.Напомним: документ был подписан 15 октября 2021 года по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ. В конце марта Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве стран СНГ в сфере официальной статистики, а в начале февраля — к соглашению об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности.В октябре республика присоединилась к соглашению Содружества в сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.Вскоре главы стран СНГ также подпишут антикоррупционное соглашение. Читайте также:
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снг, узбекистан

Узбекистан утвердил еще одно соглашение в рамках СНГ

10:58 18.04.2022
© МПА СНГФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2022
© МПА СНГ
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За последние полгода республика присоединилась сразу к трем соглашениям о сотрудничестве в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение об образовании Совета председателей верховных судов стран СНГ.
Компетентным органом республики, ответственным на реализацию данного договора, назначен Верховный суд.
Мирзиёев поручил МИД уведомить органы Содружества о выполнении Узбекистаном внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Напомним: документ был подписан 15 октября 2021 года по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ.
В конце марта Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве стран СНГ в сфере официальной статистики, а в начале февраля — к соглашению об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности.
В октябре республика присоединилась к соглашению Содружества в сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Вскоре главы стран СНГ также подпишут антикоррупционное соглашение.
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