https://uz.sputniknews.ru/20220418/v-dushanbe-studenty-sygrali-v-mini-futbol-na-kubok-posla-uzbekistana--foto--24050087.html
В Душанбе студенты сыграли в мини-футбол на Кубок посла Узбекистана — фото
В Душанбе студенты сыграли в мини-футбол на Кубок посла Узбекистана — фото
Соревнования прошли под слоганом: "Расстояние и границы не разделяют узбекскую молодежь".
2022-04-18T17:15+0500
2022-04-18T17:15+0500
2022-04-18T17:15+0500
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В воскресенье дипмиссия Узбекистана организовала соревнования по мини-футболу на Кубок посла среди узбекистанцев, обучающихся в вузах Таджикистана, передает информационное агентство "Дунё".В турнире участвовали студенты Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни, Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али Ибн Сино, Таджикского национального университета и других вузов.Мероприятие состоялось в ходе реализации постановления президента о создании Общественного фонда "Ватандошлар", одно из направлений которого является установление взаимодействия с соотечественниками за рубежом.Соревнования на стадионе "Душанбе-Арена" прошли под слоганом: "Расстояние и границы не разделяют узбекскую молодежь"."В рамках турнира студенты еще ближе познакомились друг с другом, обменялись контактами, закрепили спортивную дружбу"— говорится в сообщении.В ходе мероприятия посол Эргаш Шайсматов познакомил узбекистанских студентов с проводимой руководством республики политикой в области спорта и молодежи.На соревнованиях победила команда студентов из Таджикского национального университета."Победителям и призерам турнира глава дипмиссии вручил ценные подарки и поблагодарил всех участников, а также пожелал успехов в получении глубоких знаний в освоении выбранной специальности во имя служения родине – Новому Узбекистану", — отмечает агентство.Ранее граждане Узбекистана, обучающиеся в московских вузах, провели дружеский футбольный турнир в российской столице.Товарищеские футбольные матчи организовало посольство Узбекистана в Москве на прошлой неделе.Турнир прошел по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией.Читайте также:Как тренируются дзюдоисты в Термезе — видеоТрансграничные переводы выросли благодаря мигрантам — инфографика
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душанбе, студенты, узбекистан, соревнования, молодежь
В Душанбе студенты сыграли в мини-футбол на Кубок посла Узбекистана — фото
Соревнования на стадионе "Душанбе-Арена" прошли под слоганом: "Расстояние и границы не разделяют узбекскую молодежь".
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
В воскресенье дипмиссия Узбекистана организовала соревнования по мини-футболу на Кубок посла среди узбекистанцев, обучающихся в вузах Таджикистана, передает информационное агентство "Дунё"
.
В турнире участвовали студенты Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни, Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али Ибн Сино, Таджикского национального университета и других вузов.
Мероприятие состоялось в ходе реализации постановления президента о создании Общественного фонда "Ватандошлар", одно из направлений которого является установление взаимодействия с соотечественниками за рубежом.
Соревнования на стадионе "Душанбе-Арена" прошли под слоганом: "Расстояние и границы не разделяют узбекскую молодежь".
"В рамках турнира студенты еще ближе познакомились друг с другом, обменялись контактами, закрепили спортивную дружбу"— говорится в сообщении.
В ходе мероприятия посол Эргаш Шайсматов познакомил узбекистанских студентов с проводимой руководством республики политикой в области спорта и молодежи.
На соревнованиях победила команда студентов из Таджикского национального университета.
"Победителям и призерам турнира глава дипмиссии вручил ценные подарки и поблагодарил всех участников, а также пожелал успехов в получении глубоких знаний в освоении выбранной специальности во имя служения родине – Новому Узбекистану", — отмечает агентство.
Ранее граждане Узбекистана, обучающиеся в московских вузах, провели
дружеский футбольный турнир в российской столице.
Товарищеские футбольные матчи организовало посольство Узбекистана в Москве на прошлой неделе.
Турнир прошел по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений
между Узбекистаном и Россией.