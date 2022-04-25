https://uz.sputniknews.ru/20220425/covid-pokidaet-uzbekistan-svejaya-statistika-na-25-aprelya-24185431.html
COVID покидает Узбекистан: свежая статистика на 25 апреля
COVID покидает Узбекистан: свежая статистика на 25 апреля
В Минздраве озвучили последние данные по коронавирусу за последние сутки.
2022-04-25T12:32+0500
2022-04-25T12:32+0500
2022-04-25T12:32+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Коронавирус в Узбекистане продолжает отступать: накануне в стране был выявлен всего 34 случая заболевания.Их, по данным Минздрава, выявили в столице и Ташкентской области.Общее число заболевших составило 238 503. Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 236 515.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
статистика, минздрав узбекистана, узбекистан
COVID покидает Узбекистан: свежая статистика на 25 апреля
В Минздраве озвучили последние данные по коронавирусу за последние сутки.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Коронавирус в Узбекистане продолжает отступать: накануне в стране был выявлен всего 34 случая заболевания.
Их, по данным
Минздрава, выявили в столице и Ташкентской области.
Общее число заболевших составило 238 503. Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 236 515.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".