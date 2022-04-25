https://uz.sputniknews.ru/20220425/covid-pokidaet-uzbekistan-svejaya-statistika-na-25-aprelya-24185431.html

COVID покидает Узбекистан: свежая статистика на 25 апреля

COVID покидает Узбекистан: свежая статистика на 25 апреля

В Минздраве озвучили последние данные по коронавирусу за последние сутки.

2022-04-25T12:32+0500

2022-04-25T12:32+0500

2022-04-25T12:32+0500

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Коронавирус в Узбекистане продолжает отступать: накануне в стране был выявлен всего 34 случая заболевания.Их, по данным Минздрава, выявили в столице и Ташкентской области.Общее число заболевших составило 238 503. Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 236 515.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:

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