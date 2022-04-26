https://uz.sputniknews.ru/20220426/rekordno-malo-zabolevshix-covid-v-uzbekistane-smatyvaet-udochki-24208307.html
Рекордно мало заболевших: COVID в Узбекистане "сматывает удочки"
Рекордно мало заболевших: COVID в Узбекистане "сматывает удочки"
Главное о нынешней ситуации с коронавирусом в стране — в материале.
2022-04-26T10:55+0500
2022-04-26T10:55+0500
2022-04-26T10:55+0500
общество
коронавирус covid-19
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Коронавирус продолжает отступать: накануне в Узбекистане было зафиксировано всего семь новых случаев заболевания.Их, по данным Минздрава, выявили в столице.Общее число узбекистанцев с COVID составило 238 510. Количество выздоровевших возросло до 236 526.Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане вакцинируют в том числе "Спутником Лайт".В январе этого года в республике выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:
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коронавирус covid-19, узбекистан
Рекордно мало заболевших: COVID в Узбекистане "сматывает удочки"
В Минздраве озвучили последние данные по коронавирусу за последние сутки.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Коронавирус продолжает отступать: накануне в Узбекистане было зафиксировано всего семь новых случаев заболевания.
Их, по данным
Минздрава, выявили в столице.
Общее число узбекистанцев с COVID составило 238 510. Количество выздоровевших возросло до 236 526.
Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В Узбекистане вакцинируют
в том числе "Спутником Лайт".
В январе этого года в республике выявили
первый случай заболевания "омикроном".