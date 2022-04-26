https://uz.sputniknews.ru/20220426/rekordno-malo-zabolevshix-covid-v-uzbekistane-smatyvaet-udochki-24208307.html

Рекордно мало заболевших: COVID в Узбекистане "сматывает удочки"

Рекордно мало заболевших: COVID в Узбекистане "сматывает удочки"

Главное о нынешней ситуации с коронавирусом в стране — в материале.

2022-04-26T10:55+0500

2022-04-26T10:55+0500

2022-04-26T10:55+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Коронавирус продолжает отступать: накануне в Узбекистане было зафиксировано всего семь новых случаев заболевания.Их, по данным Минздрава, выявили в столице.Общее число узбекистанцев с COVID составило 238 510. Количество выздоровевших возросло до 236 526.Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане вакцинируют в том числе "Спутником Лайт".В январе этого года в республике выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:

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коронавирус covid-19, узбекистан