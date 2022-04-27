https://uz.sputniknews.ru/20220427/bez-registratsii-15-dney-sovfed-ratifitsiroval-soglashenie-s-uzbekistanom-24230924.html
Без регистрации 15 дней: Совфед ратифицировал соглашение с Узбекистаном
Без регистрации 15 дней: Совфед ратифицировал соглашение с Узбекистаном
В МВД ранее заверили, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию узбекистанцев и не снизят эффективность миграционного контроля.
2022-04-27T08:39+0500
2022-04-27T08:39+0500
2022-04-27T08:39+0500
общество
соглашение
узбекистан
регистрация
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Совет Федерации ратифицировал соглашение об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана.Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан.В своем заключении правительство отмечает, что реализация соглашения не повлечет значительного увеличения количества пребывающих и не приведет к снижению эффективности осуществления надзора в сфере миграции.Напомним, что сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.Читайте также:
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соглашение, узбекистан, регистрация
Без регистрации 15 дней: Совфед ратифицировал соглашение с Узбекистаном
В МВД ранее заверили, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию узбекистанцев и не снизят эффективность миграционного контроля.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Совет Федерации ратифицировал соглашение об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана.
Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан.
В своем заключении правительство отмечает, что реализация соглашения не повлечет значительного увеличения количества пребывающих и не приведет к снижению эффективности осуществления надзора в сфере миграции.
Напомним, что сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.