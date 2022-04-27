https://uz.sputniknews.ru/20220427/bez-registratsii-15-dney-sovfed-ratifitsiroval-soglashenie-s-uzbekistanom-24230924.html

Без регистрации 15 дней: Совфед ратифицировал соглашение с Узбекистаном

Без регистрации 15 дней: Совфед ратифицировал соглашение с Узбекистаном

В МВД ранее заверили, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию узбекистанцев и не снизят эффективность миграционного контроля.

2022-04-27T08:39+0500

2022-04-27T08:39+0500

2022-04-27T08:39+0500

общество

соглашение

узбекистан

регистрация

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Совет Федерации ратифицировал соглашение об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана.Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан.В своем заключении правительство отмечает, что реализация соглашения не повлечет значительного увеличения количества пребывающих и не приведет к снижению эффективности осуществления надзора в сфере миграции.Напомним, что сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.Читайте также:

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соглашение, узбекистан, регистрация