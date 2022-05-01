https://uz.sputniknews.ru/20220501/put-domoy-kak-uzbekistan-i-rossiya-ischut-bez-vesti-propavshix-geroev-voyny-24308017.html

Путь домой: как Узбекистан и Россия ищут без вести пропавших героев войны

Путь домой: как Узбекистан и Россия ищут без вести пропавших героев войны

Недавно "Поисковое движение России" идентифицировало еще десять узбекистанцев, павших в боях Великой Отечественной войны. Как найти тех, кто без вести пропал на полях сражений? Об этом — в материале Sputnik.

2022-05-01T20:32+0500

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общество

великая отечественная война

война

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Запад прилагает все больше усилий, чтобы переписать историю и подвиг советских бойцов, защищавших Родину от фашистов и освободивших Европу от нацизма. Однако, несмотря ни на что, Россия и другие страны ближнего зарубежья, среди них — Узбекистан, не дают забыть о советских героях. Более того — ищут и находят тех, кто пропал без вести, чтобы вписать их имена в историю Победы.Главную роль в этом играет организация "Поисковое движение России". Труд поисковиков не менее героический, ведь благодаря их полевой и архивной поисковой работе без вести пропавшие сегодня обретают имена и заслуженный почет.Об этом говорили на прошедшей в Ташкенте международной научно-практической конференции "Вклад узбекистанцев в достижение победы в годы Второй мировой войны".Воины из Узбекистана"Поисковое движение России" объединяет более 45 тысяч россиян в возрасте от 14 лет и старше: это школьники, студенты, врачи, учителя, рабочие, бизнесмены. Все они в свободное время занимаются работой по увековечиванию памяти погибших в войне.Сегодня в России создана база данных, которая хранит имена воинов, восстановленных благодаря поисковым работам на полях сражений и в архивах. Только за последнее время были восстановлены около десяти имен воинов, призвавшихся из Узбекистана, рассказала Елена Цунаева.Как офицер из Узбекистана штурмовал Рейхстаг — воспоминания сына о подвиге отца >>По словам депутата, совместная работа с коллегами из стран СНГ, а также соотечественниками за рубежом выстраивается по нескольким направлениям. Во-первых, это оказание помощи гражданам, отправившим запрос для установления судьбы своих родных и близких. Здесь помогают добровольцы, которые работают с базами данных Минобороны России, обобщенным электронным банком данных (ОБД) "Мемориал".И второе направление — участие в полевых лагерях. Поэтому особо важен объединяющий проект "Фронт". Это большая полевая экспедиция, которая работает в местах сражений.Со стороны Узбекистана в работе движения активно участвует Татьяна Дубовик. Она — учредитель интернет-проекта "Книга памяти Узбекистана", а также руководитель поисковой группы "Ташпоиск"."Благодаря этому, Узбекистан стал для нас, российских поисковиков, намного ближе. Такая совместная работа — не только залог дружбы наших государств, но еще и большой совместной работы по увековечиванию памяти защитников Отечества", — говорит Елена Цунаева.Узбекистанцы-панфиловцы, затерянные могилы и вода из походной фляжки — новые факты о войне >>По ее словам, работа с добровольцами из Узбекистана очень важна. Работая с архивными документами, выясняя судьбу или занимаясь паспортами захоронений, очень важно правильное написание имен, населенных пунктов, так как это принято в Узбекистане. Дело в том, что архивные документы составлялись давно и географические названия писали не всегда правильно.Во всем этом принимает активное участие и молодежь, ведь молодые люди должны знать не только о боевых подвигах солдат, но и о вкладе Узбекистана, в том числе, трудовом. А также об эвакуированных сюда людях.Кроме того, результаты поисковых работ в стране и списки установленных имен воинов размещаются в базе данных Всероссийского информационно-поискового центра (ВИПЦ). Он расположен в Казани."ВИПЦ также осуществляет сбор и хранение информации по солдатским медальонам и другим именным вещам, найденным поисковыми отрядами страны при останках военнослужащих на местах боев. В настоящее время база данных именных находок (установленных имен) содержит 33 140 записей. На основе этих сведений выпускается многотомное продолжающееся издание "Имена из солдатских медальонов", — рассказал научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения Рафик Салахиев.Те, кто брал Берлин: генерал Антонов о героях-узбекистанцах и последних днях войны >>По его словам, в этой книге опубликован наиболее полный список воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их останки найдены и опознаны в ходе поисковых экспедиций на местах боев на территории бывшего Советского Союза.Как рассказал Рафик Салахаев, в 2005–2020 годах изданы 10 томов книги, в которых представлены сведения о 261 воине из Узбекской ССР (родился, мобилизован или проживала семья). Кроме того, в центре создана сводная база данных, в которой сегодня есть информация о более чем пяти тысячах воинах из Узбекистана.Как их звали?В Узбекской ССР не проходили боевые действия, но здесь тоже велась борьба за жизни раненных бойцов. Это был глубокий тыл, и в июне 1941 года в стране организовали более 100 лечебных учреждений, рассказывает Татьяна Дубовик.Военные и эвакуационные госпитали находились в основном в Ташкенте, Ташкентской, Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской и Ферганской областях. Но не все бойцы смогли дожить до победы."Умерших хоронили на кладбищах при госпиталях, городских или сельских кладбищах. Воинское захоронение ставили на учет в районном или городском военкомате и оформляли учетную карточку (паспорт) захоронения, — рассказывает Татьяна Дубовик. —Над захоронениями обычно шефствовала местная администрация. Форма карточки со временем менялась, последний раз она была утверждена директивой минобороны СССР".Об узбекских героях Великой Отечественной войны снимут два фильма >>Несмотря на большое количество военных и эвакогоспиталей, известных воинских захоронений в Узбекистане всего несколько, говорит Дубовик. На сегодняшний день паспортизацию воинских захоронений в республике провели только у единичных захоронений. Так, например, в ОБД "Мемориал" обнаружили карточку воинского захоронения в Намангане от 6 декабря 1991 года. Это братская могила на европейском кладбище, где захоронено двенадцать человек, двое из которых неизвестны.Самое большое захоронение на 1500 человек — это "Братские могилы" в Ташкенте.При этом поисковик выделяет два воинских захоронения в Самарканде. По каждому из них в марте 2010 года оформили паспорта.Их подписали военный атташе при посольстве России в Узбекистане Ю. Куршаков, хоким Самаркандской области У. Барноев, глава Управления по делам обороны Самаркандской области И. Абдурахманов и председатель областного отдела фонда "Нуроний" Х. Нормурадов."Карточки воинского захоронения в Самарканде — единственные, которые были оформлены в Узбекистане после 1991 года", — говорит Дубовик.История одного захороненияСегодня в центре внимания поисковиков из Ташкента также неучтенные воинские захоронения времен Великой Отечественно войны, их паспортизация. В паспорт заносятся фотография захоронения, его карта, схема и список похороненных.Впервые с проблемой неучтенных воинских захоронений времен войны поисковая группа столкнулась в 2010-м. Тогда поисковики собирали информацию об эвакуационных госпиталях на территории Узбекской ССР."К нам в руки попала Алфавитная книга умерших ЭГ 4104, в которой числилось захороненными в селе Троицком Орджоникидзевского района Ташкентской области (ныне это черта Чирчика, Кибрайского района Ташкентской области) восемь бойцов. Они умерли от тяжелых осколочных ранений и инфекционных болезней", — рассказывает Татьяна Дубовик.В реестре захоронений на сайте ОБД "Мемориал" этого воинского захоронения нет. Тогда поисковики попытались найти чирчикское захоронение, но не удалось. Между тем, говорит Татьяна Дубовик, такая проблема по распознаванию воинских захоронений есть и в тыловых регионах других стран.В феврале 2020 года история с воинским захоронением в селе Троицком получила неожиданное продолжение. В "Ташпоиск" обратился житель Минска. Это цитата из его письма: "…Дело в том, что я давно пытаюсь разыскать место захоронения моего деда - Солодовникова Анатолия Михайловича, 1913 года рождения, техника-лейтенанта, уроженца Шахты им. Ворошилова, Горловский район, Донбасс. Получив в первый день войны тяжёлое ранение под Брестом, ему посчастливилось быть эвакуированным в тыл. После выздоровления он продолжил службу в 1-м Харьковском танковом училище, которое вскоре было передислоцировано в Чирчик, Ташкентской области. 14 февраля 1943-го он попал в гарнизонный госпиталь номер 4-02 с сыпным тифом и через неделю. По скудным архивным данным он похоронен в селе Троицкое под Чирчиком... Моему деду повезло... Он выжил в катастрофической "мясорубке" первого дня войны... В составе 22 танковой дивизии на подступах к Кобрину (40 км от Бреста) он принял первый и последний свой бой в этой войне. Получил тяжёлое ранение (оторвало часть стопы, пятку). Прошу вас уточнить точное место захоронения. Мой отец мечтал посетить могилу своего отца, но так и не смог, теперь это мой долг".Видео: мама отвоевала меня у смерти — воспоминания о блокаде Ленинграда >>При изучении документов поисковики выяснили, что в военном госпитале № 402 вместе с Солодовниковым умерло от ран 16 бойцов и офицеров.У половины из этого списка указаны только фамилии, причем в искаженном виде без имени и отчества. Нет года и места рождения. Все это затрудняет работу, потому что нужно искать дополнительную информацию об этих бойцах и буквально расшифровывать записи, говорит Татьяна Дубовик.В настоящее время ведется активный поиск их родственников."На сегодняшний день мы уже нашли семьи двух воинов в Беларуси и Карачаево-Черкесской Республике России", — уточнила поисковик.Мемориальный комплекс в ЧирчикеДля поисков захоронения в Чирчике поисковики обратились за помощью к руководителю "Бессмертный полк, город Чирчик" Татьяне Потаниной. Она рассказала, что сегодня у них в городе есть два кладбища: одно действующее, другое давно закрыто. На последнем Потанина и обнаружила несколько брошенных могил со звездами, но необходимо было проверить является ли это захоронение военным.Большинство могил на этом кладбище — без оградок и заброшены, за ними некому смотреть, потому что их родные умерли или уехали из Чирчика. Само кладбище огорожено только с трех сторон, поэтому там пасется домашний скот.Игумен Нектарий поделился, что давно думает о создании здесь мемориальной зоны, чтобы почтить память первых переселенцев села Троицкое, а также увековечить погибших воинов.Усилия в этом направлении решили объединить. К созданию мемориального комплекса присоединился Русский культурный центр города Чирчика.По ее словам, все имена, независимо от суммы пожертвований, будут внесены в "Благодарственную книгу".Напомним, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев договорились возвести памятник местным жителям, приютившим эвакуированных из блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных людей. Среди них — почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Польши и Украины.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

великая отечественная война, война