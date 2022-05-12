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https://uz.sputniknews.ru/20220512/moschnoe-zemletryasenie-v-uzbekistane-kakie-regiony-zatronulo-24509494.html
Землетрясение в пять баллов произошло в Узбекистане
Землетрясение в пять баллов произошло в Узбекистане
Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.
2022-05-12T15:39+0500
2022-05-12T15:53+0500
общество
землетрясение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане произошло землетрясение. Движения земной коры были зафиксированы в четверг в 15.27 по ташкентскому времени.Эпицентром стал Байсунский район Сурхандарьинской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 411 километров в юго-западном направлении.Подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:
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землетрясение, узбекистан

Землетрясение в пять баллов произошло в Узбекистане

15:39 12.05.2022 (обновлено: 15:53 12.05.2022)
© Fotolia / Petrovich12Сейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Fotolia / Petrovich12
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Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане произошло землетрясение. Движения земной коры были зафиксированы в четверг в 15.27 по ташкентскому времени.
"Координаты землетрясения: 38,03 градусов северной широты; 66,89 градусов восточной долготы. Магнитуда М=6. Глубина — 15 км", — сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентром стал Байсунский район Сурхандарьинской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 411 километров в юго-западном направлении.
Подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов:
Сурхандарьинская область: 4-5 балла, 96 км;
Кашкадарьинская область: 4 балла, 132 км;
Самаркандская область: 3-4 балла, 180 км;
Джизакская область: 3 балла, 246 км;
Навоийская область: 3 балла, 265 км;
Бухарская область: 3 балла, 288 км;
Сырдарьинская область: 3 балла, 318 км;
Ташкентская область: 2-3 балла, 396 км;
Ташкент: 2-3 балла, 410 км;
Ферганская область: 2 балла, 496 км.
Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
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