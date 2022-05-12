https://uz.sputniknews.ru/20220512/moschnoe-zemletryasenie-v-uzbekistane-kakie-regiony-zatronulo-24509494.html

Землетрясение в пять баллов произошло в Узбекистане

Землетрясение в пять баллов произошло в Узбекистане

Откуда начались подземные толчки и сколько областей они затронули, читайте в материале.

2022-05-12T15:39+0500

2022-05-12T15:39+0500

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общество

землетрясение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане произошло землетрясение. Движения земной коры были зафиксированы в четверг в 15.27 по ташкентскому времени.Эпицентром стал Байсунский район Сурхандарьинской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 411 километров в юго-западном направлении.Подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также:

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землетрясение, узбекистан