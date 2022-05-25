https://uz.sputniknews.ru/20220525/kazaxstanskuyu-aes-mogut-postroit-na-ozere-balxash-24802283.html
Казахстанскую АЭС могут построить на озере Балхаш
Казахстанскую АЭС могут построить на озере Балхаш
Ранее стало известно, что первую АЭС в Казахстане могут построить к 2035 году, ее планируемая мощность 2,4 ГВт.
2022-05-25T20:21+0500
2022-05-25T20:21+0500
2022-05-25T20:21+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Министр энергетики Казахстана заявил, что местом для строительства атомной электростанции может стать озеро Балхаш, сообщает Sputnik Казахстан.По словам Болата Акчулакова, в качестве территории для размещения АЭС этот район изучался еще с советских времен.Ранее стало известно, что первую АЭС в Казахстане могут построить к 2035 году, ее планируемая мощность 2,4 ГВт. Свои технико-коммерческие предложения представили шесть вендоров из Китая, Кореи, России, США и Франции. В Казахстане заявили о предпочтительности российских технологий, "поскольку таких условий больше не представляет ни одна из других стран".Между тем, первая АЭС к 2030 году должна появиться и в соседнем Узбекистане. В этом деле республика тесно сотрудничает с Россией. Новый этап партнерства между странами начался с подписания в 2017-м соглашения о сотрудничестве, а в 2018 году – соглашения о строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции. В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.Читайте также:АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол РоссииЭксперт: АЭС в Узбекистане — это вклад в Парижское соглашение по климатуТокаев: Казахстану АЭС нужна позарез
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казахстан, аэс
Казахстанскую АЭС могут построить на озере Балхаш
Ранее стало известно, что первую АЭС в Казахстане могут построить к 2035 году, ее планируемая мощность 2,4 ГВт.
ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik.
Министр энергетики Казахстана заявил, что местом для строительства атомной электростанции может стать озеро Балхаш, сообщает Sputnik Казахстан
.
По словам Болата Акчулакова, в качестве территории для размещения АЭС этот район изучался еще с советских времен.
"Все эти годы мы постоянно смотрели, наблюдали. По району размещения, наверное, можно что-то сказать, но по точке размещения — скорее всего, Балхаш", — уточнил он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.
Ранее стало известно, что первую АЭС в Казахстане могут построить к 2035 году, ее планируемая мощность 2,4 ГВт. Свои технико-коммерческие предложения представили шесть вендоров из Китая, Кореи, России, США и Франции.
В Казахстане заявили о предпочтительности российских технологий, "поскольку таких условий больше не представляет ни одна из других стран".
Между тем, первая АЭС к 2030 году должна появиться и в соседнем Узбекистане. В этом деле республика тесно сотрудничает с Россией. Новый этап партнерства между странами начался с подписания в 2017-м соглашения о сотрудничестве, а в 2018 году – соглашения о строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции.
В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.