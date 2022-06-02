https://uz.sputniknews.ru/20220602/v-uzbekistane-obyasnili-pochemu-dorojaet-saxar-24961675.html

В Узбекистане объяснили, почему дорожает сахар

В Узбекистане объяснили, почему дорожает сахар

Средняя цена сахара на внутреннем рынке достигает 14000 сумов за килограмм. В Минэкономразвития объяснили почему это происходит и ожидать ли дефицит продукции.

2022-06-02T18:20+0500

2022-06-02T18:20+0500

2022-06-02T18:20+0500

общество

узбекистан

сахар

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана (Минэкономразвития) объяснили, почему в магазинах страны выросли цены на сахар.Накануне Госкомстат сообщил, что за пять месяцев текущего года его стоимость подросла на 2,6%.На сегодняшний день, по данным Минэкономразвития, средняя цена за килограмм на внутреннем рынке составляет 9500-13000 сумов, а в некоторых магазинах и 14000.Отмечается, что на его стоимость повлияли внешнеэкономические факторы - тот же рост цен в соседних государствах и странах СНГ, а также проблемы с поставками сырья в Центральноазиатский регион и подорожание топлива.В пресс-релизе министерства приводится пример. Цена фасованного сахара на Лондонской фондовой бирже выросла на 15% (с $500 до $575). В связи с этим, на 57% увеличилась и стоимость его доставки в Узбекистан — с $173 до $271 за тонну.Как итог, стоимость готового продукта с доставкой на границу Узбекистана, без учета таможенных пошлин и налогов, увеличилась с начала года на 25% — $674 до $840 за тонну.В связи с этим, ограничения на экспорт ввели Россия, Казахстан и Индия.В Узбекистане же, как уточняет ведомство, нет дефицита сахара. В стране имеются все резервы для насыщения внутреннего рынка до конца года.В целях обеспечения ценовой стабильности в условиях сезонного повышения спроса, объем сахара на бирже будет увеличен до 50% уже с этого месяца — с 2000 до 3000 тонн.Ожидается и увеличение производства на 22% до 720 тыс. тонн. Для этого объем импорта сахара и сырья для него увеличится с 643 тыс. тонн до 900 тыс. тонн, уточнили в министерстве.Накануне в республике повысилась и стоимость социального хлеба. Самый большой рост пришелся на столицу, где цена за буханку составила 2800 сумов.Как заявили в антимонопольном комитете, в скором времени на рынок поступит дополнительно 170 тыс. тонн муки, что поможет стабилизировать цены на муку и хлеб.Читайте также:Узбекистан столкнулся с "сахарными" спекулянтамиГде Узбекистан берет сырье для сахараХолод: сахар для Узбекистана — это второй рис, важно оптимизировать выпуск

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узбекистан, сахар