https://uz.sputniknews.ru/20220616/boyatsya-prikosnutsya-chem-zapadnoe-orujie-udivilo-kiev-25363800.html

"Боятся прикоснуться". Чем западное оружие удивило Киев

"Боятся прикоснуться". Чем западное оружие удивило Киев

Запад все активнее накачивает Украину оружием.

2022-06-16T14:02+0500

2022-06-16T14:02+0500

2022-06-16T14:17+0500

киев

оружие

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25365727_0:44:1434:851_1920x0_80_0_0_e73955afdcbbf90a37476ecbc2ce14f4.png

О том, как проявили себя зарубежные образцы, и почему Киев не особо доволен поставками, пишет колумнист РИА Новости Андрей Коц. Проблема с "Джавелинами"Еще два месяца назад ВСУ интенсивно применяли противотанковые комплексы западного производства, главным образом на Киевском и Харьковском направлениях, а также в Мариуполе. Оружие, как отмечали украинские военные, неплохо показало себя в засадах.Также в арсенале широкая номенклатура ПТРК и гранатометов: американские Javelin, британские NLAW, сингапурско-израильские Matador, немецкие Panzerfaust 3, шведские AT4.Несмотря на широко разрекламированные возможности "Джавелинов", они не стали панацеей. Бывали случаи, когда танк после четырех попаданий продолжал ход. К тому же установка очень капризная: надежность системы наведения сильно зависит от погоды и окружающих условий. В Мариуполе, по словам участников боев, такие ПТРК фактически не помогали — устройство банально не "видело" горячий двигатель боевой машины на фоне пожарищ."Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливаетДаже американцы признают недостаточную эффективность. Издание The Washington Post пишет, что Пентагон поленился перевести 286-страничную инструкцию на украинский. Вэсэушникам пришлось изучать все с помощью Google translate. Не хватает и запасных батарей (Javelin разряжаются всего за четыре часа). Да и курс обучения лишь два дня.Опасность для авиацииКуда больше проблем, по словам донецких военнослужащих, доставляет британский аналог — NLAW. Однако большая часть ПТРК — с разряженными аккумуляторами блока сопровождения цели, что делает их бесполезными. Кроме того, у комплексов относительно небольшая дальность: около 800 метров."Немецкий Panzerfaust 3 поинтереснее, — рассказывает командир 3-го батальона 107-го полка армии ДНР с позывным Тролль. — Этот гранатомет легкий, мощный и способен поразить любую технику. Кроме того, очень удобный и эргономичный, есть специальный упор под плечо".Как отмечают в войсках ДНР, на ход боев влияют и переносные зенитно-ракетные комплексы, главным образом американские Stinger, британские Starstreak и Martlet, а также норвежские Mistral, которые Запад поставляет тысячами. Это, подчеркивают республиканские бойцы, довольно серьезный сдерживающий фактор для российской авиации. Вертолеты и штурмовики вынуждены с малых высот бить по целям неуправляемыми ракетами с кабрирования, то есть навесом. С одной стороны, это позволяет не входить в зону поражения ПЗРК. С другой — сильно снижает точность.Война калибровВ последние недели Украина получает артиллерию калибра 155 миллиметров: американские буксируемые гаубицы M777, самоходки M109 ранних модификаций, полевые орудия M114, французские колесные САУ CAESAR, итальянские FH70 и некоторые другие. Такие системы бьют на 30 километров. И ВСУ, укрепившиеся под Авдеевкой, Марьинкой и Песками, с конца мая регулярно обстреливают центр Донецка.Экс-премьер Азаров о будущем Украины и России — видео"Бомбить начали после того, как привезли тяжелое вооружение, — поясняет журналистам официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин. — Военной необходимости в этом нет. Здесь больше психологическая составляющая: напугать людей, заставить их возмущаться и требовать прекращения боевых действий, посеять панику".В ответ республиканские войска обзавелись дальнобойными 152-миллиметровыми гаубицами "Гиацинт-Б". Однако корректировать их огонь сложно, не хватает беспилотников. Добавляют проблем и портативные контрбатарейные РЛС, с помощью которых украинская сторона вычисляет район залпа по траектории снаряда.Беспилотная угрозаВ первые недели боевых действий ВСУ активно применяли турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2. Однако те, как говорят военные, оказались легкой целью для российских зенитно-ракетных систем."Потеряв пару десятков "Байрактаров", украинцы поменяли тактику, — уточняет офицер армии ДНР с позывным Клим. — Раньше это были в том числе и ударники, а теперь только разведчики, которые не входят в зону поражения ПВО. Но такие беспилотники не делают погоду. В отличие от небольших коптеров, которых у ВСУ очень много. С их помощью корректируют огонь артиллерии и просматривают местность. Речь идет как о военных БПЛА, так и о коммерческих".Кадыров продемонстрировал, как чеченский спецназ догнал националистов — видеоВ апреле более сотни дронов-камикадзе Switchblade предоставил Вашингтон. Правда, в открытых источниках информации об их использовании почти нет. По сведениям западных журналистов, бойцы ВСУ попросту "боятся трогать незнакомое оружие"."Например, вместо барражирующих боеприпасов они применяют начиненные взрывчаткой коммерческие дроны, поскольку теми проще управлять, — утверждает CNN. — А на многих участках фронта вообще не видели натовского оружия".Ситуацию, по данным СМИ, осложняет нехватка запчастей и специалистов. А переобучить привыкших к советским образцам военных сложно и долго. Все это, подчеркивает американский телеканал, вызывает большие споры об эффективности помощи Запада.Читайте также:Медведев не уверен, что через два года Украина будет существовать на карте мира

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

киев, оружие