https://uz.sputniknews.ru/20220708/musulmane-rossii-provodyat-blagotvoritelnuyu-aktsiyu-v-chest-kurban-xayita-26044559.html
Мусульмане России проводят благотворительную акцию в честь Курбан Хайита
Мусульмане России проводят благотворительную акцию в честь Курбан Хайита
Акция направленна на несколько категорий верующих, в том числе на трудовых мигрантов или недавних переселенцев, подчеркнули в Духовном управлении мусульман.
2022-07-08T21:21+0500
2022-07-08T21:21+0500
2022-07-08T21:21+0500
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курбан-хайит
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мусульмане
благотворительность
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Российские мусульмане в честь Курбан Хайита проводят благотворительную программу "Курбан Керим – 2022", в рамках которой нуждающиеся могут бесплатно получить мясо жертвенных животных.Впервые программа стартовала по инициативе муфтия шейха Равиля Гайнутдина в 2020 году, когда многие россияне пострадали от пандемии коронавирусной инфекции.Ежегодно в акции принимают участие десятки тысяч человек по всей стране. Анонимные благотворители жертвуют деньги, на которые закупают жертвенных животных. В дни праздника духовенство организует ритуальный забой жертвенных животных на специализированных площадках. Затем мясо упаковывают в соответствии со всеми санитарными нормами. После праздника мясо раздадут нуждающимся.Принять участие в акции могут все желающие вне зависимости от гражданства. С самого начала одной из основных категорий участников были мигранты.Чтобы получить продуктовую помощь, нуждающиеся должны подать заявку по номеру горячей линии. Оператор оформит заявку и укажет, куда и в какое время нужно подойти, чтобы получить продукты.Ид аль-Адха или Курбан Хайит – один из главных праздников для всех мусульман мира, который знаменует окончание хаджа. Его отмечают через 70 дней после прихода праздника Ураза-байрам в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), которого исламский мир почитает как одного из пророков.В этом году Курбан Хайит отмечают 9 июля. Читайте также:
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курбан-хайит, россия, мусульмане, благотворительность
Мусульмане России проводят благотворительную акцию в честь Курбан Хайита
Акция направленна на несколько категорий верующих, в том числе на трудовых мигрантов или недавних переселенцев, подчеркнули в Духовном управлении мусульман.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik.
Российские мусульмане в честь Курбан Хайита проводят благотворительную программу "Курбан Керим – 2022
", в рамках которой нуждающиеся могут бесплатно получить мясо жертвенных животных.
Впервые программа стартовала по инициативе муфтия шейха Равиля Гайнутдина в 2020 году, когда многие россияне пострадали от пандемии коронавирусной инфекции.
"Задача состояла в том, чтобы поддержать людей, которые столкнулись с экономическими последствиями пандемии, помочь им с продуктами питания. Программа реализуется практически во всех регионах, где действуют организации в составе ДУМ РФ, а их сегодня шесть десятков", - рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Духовного управления мусульман России.
Ежегодно в акции принимают участие десятки тысяч человек по всей стране. Анонимные благотворители жертвуют деньги, на которые закупают жертвенных животных. В дни праздника духовенство организует ритуальный забой жертвенных животных на специализированных площадках. Затем мясо упаковывают в соответствии со всеми санитарными нормами. После праздника мясо раздадут нуждающимся.
Принять участие в акции могут все желающие вне зависимости от гражданства. С самого начала одной из основных категорий участников были мигранты.
"Трудовые мигранты или недавно получившие российское гражданство выходцы из Узбекистана также участвуют в акции. Собственно, так оно и было с первого же года реализации программы. Она направлена на три главные социальные группы: мигранты, которые из-за пандемии потеряли работу или заработок, пенсионеры-россияне и семьи, в которых есть инвалиды", - уточнили в ДУМ РФ.
Чтобы получить продуктовую помощь, нуждающиеся должны подать заявку по номеру горячей линии. Оператор оформит заявку и укажет, куда и в какое время нужно подойти, чтобы получить продукты.
Ид аль-Адха или Курбан Хайит – один из главных праздников для всех мусульман мира, который знаменует окончание хаджа. Его отмечают через 70 дней после прихода праздника Ураза-байрам в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), которого исламский мир почитает как одного из пророков.
В этом году Курбан Хайит отмечают 9 июля.