https://uz.sputniknews.ru/20220706/glava-mid-irana-prokommentiroval-situatsiyu-v-karakalpakstane-25946179.html

Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в Каракалпакстане

Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в Каракалпакстане

Главы МИД Узбекистана и Ирана провели телефонный разговор.

2022-07-06T14:21+0500

2022-07-06T14:21+0500

2022-07-06T14:28+0500

политика

иран

узбекистан

каракалпакстан

мид узбекистана

владимир норов

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норова провел телефонный разговор с коллегой из Исламской Республики Иран Хуссейном Амиром Абдуллахиёном. Об этом сообщили в пресс-службе Узбекистана.Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку действиям Шавката Мирзиёева по стабилизации ситуации в Каракалпакстане.До этого Туркменистан поддержал решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя в Каракалпакстане.В одобрении действий Мирзиёева по вопросу Каракалпакстана оказались единодушны соседи по региону, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Турция.В свою очередь, Норов рассказал главе МИД Ирана о текущей ситуации в Каракалпакстане, принимаемых мерах по недопущению дестабилизации обстановки, укреплению общественного порядка в регионе, содержании и основных направлениях Конституционной реформы в Узбекистане.Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы расширения узбекско-иранских многоплановых отношений, прежде всего в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.Норов и Абдуллахиён обменялись мнениями по разным аспектам предстоящих мероприятий на различных уровнях.Дипломаты также поздравили друг друга с наступающим праздником Курбан хайит, пожелав народам Узбекистана и Ирана благополучия и процветания.Читайте также:Издан указ о чрезвычайном положении в Каракалпакстане — подробности

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иран, узбекистан, каракалпакстан, мид узбекистана, владимир норов