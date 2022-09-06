https://uz.sputniknews.ru/20220906/kak-v-uzbekistane-pererabatyvayut-xlopok-i-dlya-chego-markiruyut-volokna-27810739.html

Как в Узбекистане перерабатывают хлопок и для чего маркируют волокна

Как в Узбекистане перерабатывают хлопок и для чего маркируют волокна

Производство трикотажа увеличится в 1,2 раза.

2022-09-06T08:01+0500

2022-09-06T08:01+0500

2022-09-06T08:01+0500

хлопок

экономика

узбекистан

маркировка

переработка

текстиль

экспорт

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане стартовал хлопкоуборочный сезон. Так, в Сырдарьинской области хлопкоробы посадили семена хлопчатника на 75 500 гектарах и планируют собрать 250 тыс. тонн хлопка.Для того, чтобы контролировать ситуацию и не допускать использование в сборе хлопка принудительного труда, было решено создать Центры хлопка, которые будут работать в каждом районе Сырдарьинской области.Собирать хлопок будут работники хлопково-текстильных кластеров фермерских хозяйств, а также добровольцы на договорной основе.Какие мощности в республике имеются по переработке хлопка и для чего маркируют хлопковые волокна – в материале Sputnik.В настоящий момент в республике имеются мощности по переработке 1,3 млн. тонн хлопка, поэтому ведутся переговоры по импорту хлопка-волокна из других стран.В 2021 году 100% хлопка переработали в пряжу местные хлопково-текстильные кластеры и перерабатывающие предприятия.В этом году ожидается увеличение объема переработки пряжи отечественными производителями до 47%. В прошлом году переработали 41%. В результате переработки пряжи, увеличится производство трикотажного полотна и готовых изделий по сравнению с прошлым годом в 1,2 раза.Также, с этого года внедрена система "маркировки" хлопкового волокна, производимого всеми хлопкоперерабатывающими предприятиями.В результате автоматизированной "маркировки" хлопкового волокна (кипов) будет создана электронная база данных по мониторингу таких показателей, как количество и качество произведенного хлопкового волокна, запасов на складах, количества выпущенного на биржу и движения хлопкового волокна, используемого для собственных нужд.Кроме этого, по поручению президента Шавката Мирзииёва, на хлопковых полях будут больше внедрять системы капельного орошения.Недавно стало известно, что селекционеры Узбекистана проводят испытания новых сортов хлопчатника, дающего цветной хлопок.Ранее мы сообщали, что ученый из Узбекистана, доктор сельскохозяйственных наук Ойбек Кимсанбаев совместно с коллегами вывел сорта цветного хлопка восьми оттенков на базе Волгоградского аграрного университета.Напомним, в Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего пошивом текстиля занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия – только за январь этого года она закупила текстильной продукции на $39,4 млн.Читайте также:Видео: как увеличится экспорт из России в Узбекистан - экономист

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