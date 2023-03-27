https://uz.sputniknews.ru/20230327/uzbekskie-skazki-pereveli-na-koreyskiy-yazyk-33245066.html

Узбекские сказки перевели на корейский язык

Узбекские сказки перевели на корейский язык

Из книг, выпущенных при поддержке Asia Culture Center, дети смогут узнать о древнем городе Самарканде, его достопримечательностях и ремеслах.

2023-03-27T13:06+0500

2023-03-27T13:06+0500

2023-03-27T13:06+0500

культура

узбекистан

южная корея

сказка

книги

россия

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Южной Корее выпустили серию узбекских сказок на корейском языке.На корейский язык перевели узбекские сказки "Шарк гавхари — Самарканд" ("Жемчужина Востока — Самарканд"), "Менинг булут дустим" ("Мой облачный друг"), "Нортой ва корбобо" ("Нортой и снеговик"), "Маккорнинг хийласи" ("Хитрый трюк"), "Кичкина мусикачи" ("Маленький музыкант"), сообщает ИА “Дунё”.С переводом помог Азиатский культурный центр при министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея."Узбекские сказки, предлагаемые юным корейским читателям, позволяют составить представление о древнем Самарканде, расположенном в центре Великого шелкового пути и сыгравшем важную роль в обмене культурами между народами II-I веков до н.э. Также о его вкладе в торговые и культурные связи между странами Востока и Запада, — сообщает агентство.Красочные иллюстрации расскажут о достопримечательностях жемчужины Узбекистана, изделиях самаркандских ремесленников, высокоскоростном электропоезде “Афросиаб”.Узбекистан активно сотрудничает в культурной сфере с различными странами. Одним из лидеров культурного взаимодействия с республикой является Россия.Так в в Московском государственном лингвистическом университете с 2010 года узбекский язык включен в основную образовательную программу, а в 2022 году здесь открылся Центр узбекского языка и культуры. В нем обучаются студенты разных национальностей. Они свободно говорят и читают стихи на узбекском .При поддержке российского Фонда президентских грантов в том же 2022 году опубликовали стихотворный цикл ”Персидские мотивы” Сергея Есенина на узбекском языке в переводе Эркина Вахидова. Причем перевод впервые сделан на латинице.Мероприятия, связанные с узбекской культурой, стали частью Года культурного наследия народов России. В их числе презентация перевода на узбекский оды “Бог” — одного из самых известных произведений Гавриила Державина. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2022 году статуса Года культурного наследия народов России.Читайте также: Праздник весны и дружбы: как узбеки в России отметили Навруз

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