https://uz.sputniknews.ru/20230327/uzbekskie-skazki-pereveli-na-koreyskiy-yazyk-33245066.html
Узбекские сказки перевели на корейский язык
Узбекские сказки перевели на корейский язык
Из книг, выпущенных при поддержке Asia Culture Center, дети смогут узнать о древнем городе Самарканде, его достопримечательностях и ремеслах.
2023-03-27T13:06+0500
2023-03-27T13:06+0500
2023-03-27T13:06+0500
культура
узбекистан
южная корея
сказка
книги
россия
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Южной Корее выпустили серию узбекских сказок на корейском языке.На корейский язык перевели узбекские сказки "Шарк гавхари — Самарканд" ("Жемчужина Востока — Самарканд"), "Менинг булут дустим" ("Мой облачный друг"), "Нортой ва корбобо" ("Нортой и снеговик"), "Маккорнинг хийласи" ("Хитрый трюк"), "Кичкина мусикачи" ("Маленький музыкант"), сообщает ИА “Дунё”.С переводом помог Азиатский культурный центр при министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея."Узбекские сказки, предлагаемые юным корейским читателям, позволяют составить представление о древнем Самарканде, расположенном в центре Великого шелкового пути и сыгравшем важную роль в обмене культурами между народами II-I веков до н.э. Также о его вкладе в торговые и культурные связи между странами Востока и Запада, — сообщает агентство.Красочные иллюстрации расскажут о достопримечательностях жемчужины Узбекистана, изделиях самаркандских ремесленников, высокоскоростном электропоезде “Афросиаб”.Узбекистан активно сотрудничает в культурной сфере с различными странами. Одним из лидеров культурного взаимодействия с республикой является Россия.Так в в Московском государственном лингвистическом университете с 2010 года узбекский язык включен в основную образовательную программу, а в 2022 году здесь открылся Центр узбекского языка и культуры. В нем обучаются студенты разных национальностей. Они свободно говорят и читают стихи на узбекском .При поддержке российского Фонда президентских грантов в том же 2022 году опубликовали стихотворный цикл ”Персидские мотивы” Сергея Есенина на узбекском языке в переводе Эркина Вахидова. Причем перевод впервые сделан на латинице.Мероприятия, связанные с узбекской культурой, стали частью Года культурного наследия народов России. В их числе презентация перевода на узбекский оды “Бог” — одного из самых известных произведений Гавриила Державина. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2022 году статуса Года культурного наследия народов России.Читайте также: Праздник весны и дружбы: как узбеки в России отметили Навруз
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узбекистан южная корея узбекские сказки перевод россия культурное взаимодействие узбекский язык стихи есенин державин книги перевод
узбекистан южная корея узбекские сказки перевод россия культурное взаимодействие узбекский язык стихи есенин державин книги перевод
Узбекские сказки перевели на корейский язык
Из книг, выпущенных при поддержке Asia Culture Center, дети смогут узнать о древнем городе Самарканде, его достопримечательностях и ремеслах.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Южной Корее выпустили серию узбекских сказок на корейском языке.
На корейский язык перевели узбекские сказки "Шарк гавхари — Самарканд" ("Жемчужина Востока — Самарканд"), "Менинг булут дустим" ("Мой облачный друг"), "Нортой ва корбобо" ("Нортой и снеговик"), "Маккорнинг хийласи" ("Хитрый трюк"), "Кичкина мусикачи" ("Маленький музыкант"), сообщает
ИА “Дунё”.
С переводом помог Азиатский культурный центр при министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея.
"Узбекские сказки, предлагаемые юным корейским читателям, позволяют составить представление о древнем Самарканде, расположенном в центре Великого шелкового пути и сыгравшем важную роль в обмене культурами между народами II-I веков до н.э. Также о его вкладе в торговые и культурные связи между странами Востока и Запада, — сообщает агентство.
Красочные иллюстрации расскажут о достопримечательностях жемчужины Узбекистана, изделиях самаркандских ремесленников, высокоскоростном электропоезде “Афросиаб”.
Узбекистан активно сотрудничает в культурной сфере с различными странами. Одним из лидеров культурного взаимодействия с республикой является Россия.
Так в в Московском государственном лингвистическом университете с 2010 года узбекский язык включен в основную образовательную программу, а в 2022 году здесь открылся
Центр узбекского языка и культуры. В нем обучаются студенты разных национальностей. Они свободно говорят
и читают стихи на узбекском .
При поддержке российского Фонда президентских грантов в том же 2022 году опубликовали
стихотворный цикл ”Персидские мотивы” Сергея Есенина на узбекском языке в переводе Эркина Вахидова. Причем перевод впервые сделан на латинице.
Мероприятия, связанные с узбекской культурой, стали частью Года культурного наследия народов России. В их числе презентация
перевода на узбекский оды “Бог” — одного из самых известных произведений Гавриила Державина.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2022 году статуса Года культурного наследия народов России.