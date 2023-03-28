https://uz.sputniknews.ru/20230328/kazahstan-ratificiroval-dogovor-demarkacii-granicy-uzbekistanom-33284309.html

Казахстан ратифицировал договор о демаркации границы с Узбекистаном

Казахстан ратифицировал договор о демаркации границы с Узбекистаном

Президент Казахстана подписал закон о ратификации договора по демаркации казахско-узбекской госграницы

2023-03-28T15:33+0500

2023-03-28T15:33+0500

2023-03-28T15:33+0500

политика

казахстан

узбекистан

госграница

демаркация

закон

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 марта подписал закон о ратификации Договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.Переговоры по этому вопросу начались в 2003 году и активизировались в 2017 году.Напомним, что процесс юридического оформления границы Узбекистана и Казахстана завершился 22 декабря 2022 года в Ташкенте, когда президенты обеих стран подписали договор о ее демаркации.Тогда Мирзиёев подчеркнул,что этот договор свидетельствует о прочности связей между двумя странами, служит делу мира и безопасности в регионе. Также он отметил, что граница между Узбекистаном и Казахстаном всегда была и остаётся границей дружбы и добрососедства.Протяженность демаркированной линии государственной границы составляет 2356 км 666 м. Стороны в общей сложности установили на линии границы 1 301 пограничный знак.После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, что являлось причиной регулярных пограничных конфликтов.Читайте также:

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