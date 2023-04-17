https://uz.sputniknews.ru/20230417/kogda-v-uzbekistane-otmetyat-ramazan-xayit-33978947.html

Когда в Узбекистане отметят Рамазан хайит?

Когда в Узбекистане отметят Рамазан хайит?

Духовное управление мусульман Узбекистана пока официально не объявило дату Рамадана.

2023-04-17T11:09+0500

2023-04-17T11:09+0500

2023-04-17T11:09+0500

рамазан-2023

узбекистан

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празднование ураза-байрам

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ислам

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Традиционно дату Ураза-байрама Духовное управление мусульман объявляет накануне праздника, а выходным праздничный день объявляет президент своим специальным указом.Обычно священный месяц Рамазан длится 30 дней, но в некоторые годы, в зависимости от мусульманского лунного календаря и восхода новой луны, Рамазан может длиться 29 дней.В 2023 году священный месяц начался 23 марта. Согласно обычному исчислению, 21 апреля — последний 30-й день поста, а 22 апреля — день Рамазан хайита.Председатель Духовного управления мусульман Казахстана муфтий Науризбой Таганули 14 марта 2023 года провел консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетв, и принимая во внимание результаты научных исследований, он сообщил, что достигнуто совместное решение по дате Рамазана.Следует отметить, что решение о праздновании Рамазан хайита в Узбекистане принимает Совет улемов Духовного управления мусульман страны. На основании их решения президент подпишет соответствующий указ о проведении праздничных мероприятий в стране.Когда отпразднуют Рамазан хайит в соседних странахДУМ Казахстана объявил, что в этом году Ураза-байрам приходится на 21 апреля. Официальная дата его празднования в Кыргызстане и Туркменистане пока не объявлена. По данным Совета улемов Исламского центра Таджикистана, по предварительным расчетам, месяц Рамадан в этом году продлится 29 дней. Как сообщает Sputnik Таджикистан, Ураза-Байрам в стране могут отмечать 21 апреля. Точная дата будет объявлена 18 апреля.По решению Совета муфтиев Духовного управления мусульман России празднование Рамазан хайит в этом году планируется 21 апреля.Календарь Ураза-2023: время сухур и ифтарКак отмечают Рамазан хайитХайит – радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан-хайит — день добрых дел, день примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Совершать мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной.Одеться в красивую, новую, чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей в хайит и дать понять, что этот день является мусульманским праздником, отличным от других дней. В этот день уместно дарить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку, поиграть с ними.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источниковЧитайте также:

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