https://uz.sputniknews.ru/20230513/izvestno-imya-kandidat-prezident-uzbekistan-34893692.html
Стало известно имя четвертого кандидата в президенты Узбекистана
Стало известно имя четвертого кандидата в президенты Узбекистана
УзЛиДеП выдвинула кандидатом в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева
2023-05-13T09:32+0500
2023-05-13T09:32+0500
2023-05-13T09:51+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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узлидеп
адолат
ндпу
экологическая партия узбекистана
шавкат мирзиёев
улугбек иноятов
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства — Шавката Мирзиёева.Об этом стало известно на состоявшемся заседании УзЛиДеП. Таким образом, к настоящему моменту известны кандидаты от четырех партий.Экологическая партия выдвинула Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия "Адолат" — Робахон Махмудову, УзЛиДеП — Шавката Мирзиёева.Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется 17 мая и завершится 1 июня. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
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узбекистан выборы президент кандидаты шавкат мирзиёев узлидеп экологическая партия узбекистана абдушукур хамзаев народно-демократическая партия улугбек иноятов социал-демократическая партия адолат робахон махмудова
узбекистан выборы президент кандидаты шавкат мирзиёев узлидеп экологическая партия узбекистана абдушукур хамзаев народно-демократическая партия улугбек иноятов социал-демократическая партия адолат робахон махмудова
Стало известно имя четвертого кандидата в президенты Узбекистана
09:32 13.05.2023 (обновлено: 09:51 13.05.2023)
УзЛиДеП выдвинула кандидатом в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства — Шавката Мирзиёева.
Об этом стало известно на состоявшемся заседании
УзЛиДеП.
Таким образом, к настоящему моменту известны кандидаты от четырех партий.
Экологическая партия выдвинула Абдушукура Хамзаева
, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова
, Социал-демократическая партия "Адолат" — Робахон Махмудову
, УзЛиДеП — Шавката Мирзиёева.
Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. Досрочное голосование
пройдет с 28 июня по 5 июля.
Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется
17 мая и завершится 1 июня. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.
До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.