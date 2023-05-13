https://uz.sputniknews.ru/20230513/izvestno-imya-kandidat-prezident-uzbekistan-34893692.html

Стало известно имя четвертого кандидата в президенты Узбекистана

Стало известно имя четвертого кандидата в президенты Узбекистана

УзЛиДеП выдвинула кандидатом в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева

2023-05-13T09:32+0500

2023-05-13T09:32+0500

2023-05-13T09:51+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

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ндпу

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шавкат мирзиёев

улугбек иноятов

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства — Шавката Мирзиёева.Об этом стало известно на состоявшемся заседании УзЛиДеП. Таким образом, к настоящему моменту известны кандидаты от четырех партий.Экологическая партия выдвинула Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия "Адолат" — Робахон Махмудову, УзЛиДеП — Шавката Мирзиёева.Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется 17 мая и завершится 1 июня. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

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