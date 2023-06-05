https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-vybory-kandidaty-prezident-sik-registratsiya-35685985.html
В Узбекистане зарегистрировали кандидатов в президенты
В Узбекистане зарегистрировали кандидатов в президенты
ЦИК республики зарегистрировал 4 кандидатов в президенты от политических партий, а также объявил, что предвыборная агитация начнется 7 июня.
2023-06-05T13:25+0500
2023-06-05T13:25+0500
2023-06-05T13:25+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Узбекистана зарегистрировали кандидатов на пост главы государства на выборах, которые состоятся 9 июля 2023 года, сообщает пресс-служба ЦИК.Кандидатами зарегистрировали:Ранее Демократическая партия (ДПУ) “Миллий тикланиш” не стала выдвигать своего кандидата, поддержав кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.Экспертные группы ЦИК с 31 мая по 2 июня проверили правильность заполнения подписных листов в поддержку кандидатов, предоставленных политическими партиями.По результатам проверки приняли заключение о том, что подписи были собраны в соответствии с законодательством и в достаточном количестве.Кроме того, решением ЦИК предвыборная агитация начнется 7 июня текущего года.Кандидатам в президенты выделены бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании (НТРК), бесплатная площадь в республиканских газетах "Янги Узбекистон", "Правда Востока", "Халк сузи" и "Народное слово", а также в 24 местных газетах.При этом, в процессе освещения предвыборных мероприятий кандидатов в новостных программах и других информационных материалах должен соблюдаться принцип равенства.Также на заседании Центральной избирательной комиссии обсудили аккредитацию представителей средств массовой информации. На основании обращений, поступивших в ЦИК, аккредитовали 39 представителей 9 местных СМИ.Напомним, что согласно новой конституции, президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.Ранее Sputnik сообщал о том, сколько потратят на президентские выборы в Узбекистане.
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узбекистан ташкент цик узбекистана заседание регистрация кандидат президент пост решение сми выборы президента предвыборные агитации общество
узбекистан ташкент цик узбекистана заседание регистрация кандидат президент пост решение сми выборы президента предвыборные агитации общество
В Узбекистане зарегистрировали кандидатов в президенты
ЦИК республики зарегистрировал 4 кандидатов в президенты от политических партий, а также объявил, что предвыборная агитация начнется 7 июня.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Узбекистана зарегистрировали кандидатов на пост главы государства на выборах, которые состоятся 9 июля 2023 года, сообщает пресс-служба ЦИК.
Кандидатами зарегистрировали:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Ранее Демократическая партия (ДПУ) “Миллий тикланиш” не стала выдвигать своего кандидата, поддержав кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.
Экспертные группы ЦИК с 31 мая по 2 июня проверили правильность заполнения подписных листов в поддержку кандидатов, предоставленных политическими партиями.
По результатам проверки приняли заключение о том, что подписи были собраны в соответствии с законодательством и в достаточном количестве.
Кроме того, решением ЦИК предвыборная агитация начнется 7 июня текущего года.
Кандидатам в президенты выделены бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании (НТРК), бесплатная площадь в республиканских газетах "Янги Узбекистон", "Правда Востока", "Халк сузи" и "Народное слово", а также в 24 местных газетах.
При этом, в процессе освещения предвыборных мероприятий кандидатов в новостных программах и других информационных материалах должен соблюдаться принцип равенства.
Также на заседании Центральной избирательной комиссии обсудили аккредитацию представителей средств массовой информации. На основании обращений, поступивших в ЦИК, аккредитовали 39 представителей 9 местных СМИ.
Напомним, что согласно новой конституции, президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.
Ранее Sputnik
сообщал о том, сколько потратят на президентские выборы в Узбекистане.