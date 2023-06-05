https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-vybory-kandidaty-prezident-sik-registratsiya-35685985.html

В Узбекистане зарегистрировали кандидатов в президенты

В Узбекистане зарегистрировали кандидатов в президенты

ЦИК республики зарегистрировал 4 кандидатов в президенты от политических партий, а также объявил, что предвыборная агитация начнется 7 июня.

2023-06-05T13:25+0500

2023-06-05T13:25+0500

2023-06-05T13:25+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Узбекистана зарегистрировали кандидатов на пост главы государства на выборах, которые состоятся 9 июля 2023 года, сообщает пресс-служба ЦИК.Кандидатами зарегистрировали:Ранее Демократическая партия (ДПУ) “Миллий тикланиш” не стала выдвигать своего кандидата, поддержав кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.Экспертные группы ЦИК с 31 мая по 2 июня проверили правильность заполнения подписных листов в поддержку кандидатов, предоставленных политическими партиями.По результатам проверки приняли заключение о том, что подписи были собраны в соответствии с законодательством и в достаточном количестве.Кроме того, решением ЦИК предвыборная агитация начнется 7 июня текущего года.Кандидатам в президенты выделены бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании (НТРК), бесплатная площадь в республиканских газетах "Янги Узбекистон", "Правда Востока", "Халк сузи" и "Народное слово", а также в 24 местных газетах.При этом, в процессе освещения предвыборных мероприятий кандидатов в новостных программах и других информационных материалах должен соблюдаться принцип равенства.Также на заседании Центральной избирательной комиссии обсудили аккредитацию представителей средств массовой информации. На основании обращений, поступивших в ЦИК, аккредитовали 39 представителей 9 местных СМИ.Напомним, что согласно новой конституции, президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.Ранее Sputnik сообщал о том, сколько потратят на президентские выборы в Узбекистане.

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