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Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230607/uzbekistan-vybory-prezident-predvybornaya-agitatsiya-start-35773080.html
В Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты — подробности
В Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты — подробности
Предвыборная агитация не допускается в день выборов и за день до начала голосования. При проведении агитации кандидатам предоставят равные бесплатные условия доступа к государственным СМИ.
2023-06-07T10:39+0500
2023-06-07T10:45+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
предвыборные агитации
кандидат
президент
цик узбекистана
шавкат мирзиёев
робахон махмудова
улугбек иноятов
абдушукур хамзаев
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. Согласно Избирательному Кодексу, она запрещена в день выборов и за день до начала голосования.Предвыборная агитация — это деятельность, осуществляемая в ходе избирательной кампании, направленная на побуждение избирателей голосовать за кандидата или политическую партию.В Узбекистане запрещено сопровождать проводить агитацию, предоставляя избирателям бесплатно или на льготных условиях товары, услуги (за исключением информационных), а также выплачивать им деньги.Кроме того, запрещено распространять заведомо ложные сведения, а также сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов.Запрещается вести предвыборную агитацию:Должностным лицам органов государственной власти и управления, а также местных исполнительных органов в ходе предвыборной агитации запрещено использовать свое должностное служебное положение в пользу или против какой-либо политической партии или кандидата.Агитацию проводят в виде:Агитация может проходить в форме: публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций, собраний граждан, интервью, выступлений, размещения роликов в СМИ.Агитацию осуществляют:Также в ходе кампании кандидатам обеспечат равные условия доступа к государственным СМИ, бесплатно предоставляя одинаковое по объему эфирное время и печатную площадь.При этом в государственных СМИ эфирное время или печатную площадь могут выделить и на платной основе.Что касается негосударственных средств массовой информации, в них эфирное время или печатную площадь предоставляют в соответствии с законодательством.При этом, условия оплаты за эфирное время, печатную площадь, определяемые средствами массовой информации и иные требования должны быть равными и одинаковыми для всех.Кандидатам выделят бесплатные места для проведения встреч с избирателямиОрганы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах, общественные объединения, а также органы самоуправления граждан обязаны бесплатно предоставлять помещения, оборудованные для проведения встреч, помогать получать необходимые справочные и информационные материалы.Кандидат или его доверенное лицо вправе проводить встречи с избирателями совместно с другим кандидатом или его доверенным лицом, либо участвовать во встречах с избирателями, организованных другим кандидатом.Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года.Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан цик узбекистана предвыборные агитации кандидат президент шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев общество выборы
узбекистан цик узбекистана предвыборные агитации кандидат президент шавкат мирзиёев робахон махмудова улугбек иноятов абдушукур хамзаев общество выборы

В Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты — подробности

10:39 07.06.2023 (обновлено: 10:45 07.06.2023)
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Предвыборная агитация не допускается в день выборов и за день до начала голосования. При ее проведении кандидатам предоставят равные бесплатные условия доступа к государственным СМИ.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. Согласно Избирательному Кодексу, она запрещена в день выборов и за день до начала голосования.
Предвыборная агитация — это деятельность, осуществляемая в ходе избирательной кампании, направленная на побуждение избирателей голосовать за кандидата или политическую партию.
В Узбекистане запрещено сопровождать проводить агитацию, предоставляя избирателям бесплатно или на льготных условиях товары, услуги (за исключением информационных), а также выплачивать им деньги.
Кроме того, запрещено распространять заведомо ложные сведения, а также сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов.
Запрещается вести предвыборную агитацию:
руководителям органов государственной власти и управления, органов государственной власти на местах;
военнослужащим Вооруженных Сил РУз, сотрудникам СГБ, других военизированных формирований, правоохранительных органов, судьям;
членам избирательных комиссий;
профессиональным служителям религиозных организаций.
Должностным лицам органов государственной власти и управления, а также местных исполнительных органов в ходе предвыборной агитации запрещено использовать свое должностное служебное положение в пользу или против какой-либо политической партии или кандидата.
Агитацию проводят в виде:
распространения информации о программе и (или) предвыборной платформе политической партии с призывом голосовать за ее кандидатов в депутаты;
распространения информации о программе и (или) предвыборной платформе кандидата в президенты республики Узбекистан с призывом голосовать за кандидата;
распространения информации о кандидате с призывом голосовать за него.
Агитация может проходить в форме: публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций, собраний граждан, интервью, выступлений, размещения роликов в СМИ.
Агитацию осуществляют:
через средства массовой информации, телекоммуникационные сети, а также Интернет;
путем выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
посредством проведения встреч с избирателями.
Также в ходе кампании кандидатам обеспечат равные условия доступа к государственным СМИ, бесплатно предоставляя одинаковое по объему эфирное время и печатную площадь.
При этом в государственных СМИ эфирное время или печатную площадь могут выделить и на платной основе.
Что касается негосударственных средств массовой информации, в них эфирное время или печатную площадь предоставляют в соответствии с законодательством.
При этом, условия оплаты за эфирное время, печатную площадь, определяемые средствами массовой информации и иные требования должны быть равными и одинаковыми для всех.
Кандидатам выделят бесплатные места для проведения встреч с избирателями
Органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах, общественные объединения, а также органы самоуправления граждан обязаны бесплатно предоставлять помещения, оборудованные для проведения встреч, помогать получать необходимые справочные и информационные материалы.
Кандидат или его доверенное лицо вправе проводить встречи с избирателями совместно с другим кандидатом или его доверенным лицом, либо участвовать во встречах с избирателями, организованных другим кандидатом.
Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года.
Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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