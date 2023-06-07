В Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты — подробности
10:39 07.06.2023 (обновлено: 10:45 07.06.2023)
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Предвыборная агитация не допускается в день выборов и за день до начала голосования. При ее проведении кандидатам предоставят равные бесплатные условия доступа к государственным СМИ.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. Согласно Избирательному Кодексу, она запрещена в день выборов и за день до начала голосования.
Предвыборная агитация — это деятельность, осуществляемая в ходе избирательной кампании, направленная на побуждение избирателей голосовать за кандидата или политическую партию.
В Узбекистане запрещено сопровождать проводить агитацию, предоставляя избирателям бесплатно или на льготных условиях товары, услуги (за исключением информационных), а также выплачивать им деньги.
Кроме того, запрещено распространять заведомо ложные сведения, а также сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов.
Запрещается вести предвыборную агитацию:
руководителям органов государственной власти и управления, органов государственной власти на местах;
военнослужащим Вооруженных Сил РУз, сотрудникам СГБ, других военизированных формирований, правоохранительных органов, судьям;
членам избирательных комиссий;
профессиональным служителям религиозных организаций.
Должностным лицам органов государственной власти и управления, а также местных исполнительных органов в ходе предвыборной агитации запрещено использовать свое должностное служебное положение в пользу или против какой-либо политической партии или кандидата.
Агитацию проводят в виде:
распространения информации о программе и (или) предвыборной платформе политической партии с призывом голосовать за ее кандидатов в депутаты;
распространения информации о программе и (или) предвыборной платформе кандидата в президенты республики Узбекистан с призывом голосовать за кандидата;
распространения информации о кандидате с призывом голосовать за него.
Агитация может проходить в форме: публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций, собраний граждан, интервью, выступлений, размещения роликов в СМИ.
Агитацию осуществляют:
через средства массовой информации, телекоммуникационные сети, а также Интернет;
путем выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
посредством проведения встреч с избирателями.
Также в ходе кампании кандидатам обеспечат равные условия доступа к государственным СМИ, бесплатно предоставляя одинаковое по объему эфирное время и печатную площадь.
При этом в государственных СМИ эфирное время или печатную площадь могут выделить и на платной основе.
Что касается негосударственных средств массовой информации, в них эфирное время или печатную площадь предоставляют в соответствии с законодательством.
При этом, условия оплаты за эфирное время, печатную площадь, определяемые средствами массовой информации и иные требования должны быть равными и одинаковыми для всех.
Кандидатам выделят бесплатные места для проведения встреч с избирателями
Органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах, общественные объединения, а также органы самоуправления граждан обязаны бесплатно предоставлять помещения, оборудованные для проведения встреч, помогать получать необходимые справочные и информационные материалы.
Кандидат или его доверенное лицо вправе проводить встречи с избирателями совместно с другим кандидатом или его доверенным лицом, либо участвовать во встречах с избирателями, организованных другим кандидатом.
Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года.
Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.