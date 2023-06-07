https://uz.sputniknews.ru/20230607/uzbekistan-vybory-prezident-predvybornaya-agitatsiya-start-35773080.html

В Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты — подробности

В Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты — подробности

Предвыборная агитация не допускается в день выборов и за день до начала голосования. При проведении агитации кандидатам предоставят равные бесплатные условия доступа к государственным СМИ.

2023-06-07T10:39+0500

2023-06-07T10:39+0500

2023-06-07T10:45+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

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улугбек иноятов

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. Согласно Избирательному Кодексу, она запрещена в день выборов и за день до начала голосования.Предвыборная агитация — это деятельность, осуществляемая в ходе избирательной кампании, направленная на побуждение избирателей голосовать за кандидата или политическую партию.В Узбекистане запрещено сопровождать проводить агитацию, предоставляя избирателям бесплатно или на льготных условиях товары, услуги (за исключением информационных), а также выплачивать им деньги.Кроме того, запрещено распространять заведомо ложные сведения, а также сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов.Запрещается вести предвыборную агитацию:Должностным лицам органов государственной власти и управления, а также местных исполнительных органов в ходе предвыборной агитации запрещено использовать свое должностное служебное положение в пользу или против какой-либо политической партии или кандидата.Агитацию проводят в виде:Агитация может проходить в форме: публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций, собраний граждан, интервью, выступлений, размещения роликов в СМИ.Агитацию осуществляют:Также в ходе кампании кандидатам обеспечат равные условия доступа к государственным СМИ, бесплатно предоставляя одинаковое по объему эфирное время и печатную площадь.При этом в государственных СМИ эфирное время или печатную площадь могут выделить и на платной основе.Что касается негосударственных средств массовой информации, в них эфирное время или печатную площадь предоставляют в соответствии с законодательством.При этом, условия оплаты за эфирное время, печатную площадь, определяемые средствами массовой информации и иные требования должны быть равными и одинаковыми для всех.Кандидатам выделят бесплатные места для проведения встреч с избирателямиОрганы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах, общественные объединения, а также органы самоуправления граждан обязаны бесплатно предоставлять помещения, оборудованные для проведения встреч, помогать получать необходимые справочные и информационные материалы.Кандидат или его доверенное лицо вправе проводить встречи с избирателями совместно с другим кандидатом или его доверенным лицом, либо участвовать во встречах с избирателями, организованных другим кандидатом.Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года.Ранее ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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