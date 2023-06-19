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Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230619/v-sekretariate-shos-proshel-brifing-po-vyboram-v-uzbekistane-36069729.html
В Секретариате ШОС прошел брифинг по выборам в Узбекистане
В Секретариате ШОС прошел брифинг по выборам в Узбекистане
О конституционных реформах и предстоящих президентских выборах представителям дипмиссий рассказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов.
2023-06-19T13:44+0500
2023-06-19T14:26+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине прошел брифинг, посвященный предстоящим президентским выборам в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё". В брифинге участвовали представители государств-членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.Заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев выразил уверенность, что предстоящие 9 июля президентские выборы пройдут на самом высоком уровне.Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов рассказал представителям дипломатических миссий о ходе конституционных реформ в Узбекистане и предстоящих президентских выборах в республике.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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узбекистан выборы президента президентские выборы 2023 шанхайская организация сотрудничества шос пекин китай брифинг дипломатические миссии вице спикер законодательной палаты олий мажилиса акмал саидов
узбекистан выборы президента президентские выборы 2023 шанхайская организация сотрудничества шос пекин китай брифинг дипломатические миссии вице спикер законодательной палаты олий мажилиса акмал саидов

В Секретариате ШОС прошел брифинг по выборам в Узбекистане

13:44 19.06.2023 (обновлено: 14:26 19.06.2023)
© ИА "Дунё"В Секретариате ШОС состоялся брифинг, посвященный предстоящим президентским выборам в Узбекистане.
В Секретариате ШОС состоялся брифинг, посвященный предстоящим президентским выборам в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2023
© ИА "Дунё"
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О конституционных реформах и предстоящих президентских выборах представителям дипмиссий рассказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине прошел брифинг, посвященный предстоящим президентским выборам в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".
В брифинге участвовали представители государств-членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.
Заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев выразил уверенность, что предстоящие 9 июля президентские выборы пройдут на самом высоком уровне.

"Руководство Секретариата планирует принять традиционно активное участие в этом политическом событии в качестве международных наблюдателей", — говорится в сообщении информагентства.

Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов рассказал представителям дипломатических миссий о ходе конституционных реформ в Узбекистане и предстоящих президентских выборах в республике.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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