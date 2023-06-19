https://uz.sputniknews.ru/20230619/v-sekretariate-shos-proshel-brifing-po-vyboram-v-uzbekistane-36069729.html

В Секретариате ШОС прошел брифинг по выборам в Узбекистане

В Секретариате ШОС прошел брифинг по выборам в Узбекистане

О конституционных реформах и предстоящих президентских выборах представителям дипмиссий рассказал первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов.

2023-06-19T13:44+0500

2023-06-19T13:44+0500

2023-06-19T14:26+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине прошел брифинг, посвященный предстоящим президентским выборам в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё". В брифинге участвовали представители государств-членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.Заместитель генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев выразил уверенность, что предстоящие 9 июля президентские выборы пройдут на самом высоком уровне.Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов рассказал представителям дипломатических миссий о ходе конституционных реформ в Узбекистане и предстоящих президентских выборах в республике.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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