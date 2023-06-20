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Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230620/kak-uznat-adres-izbiratelnogo-uchastka-36103593.html
Как самому узнать адрес своего избирательного участка
Как самому узнать адрес своего избирательного участка
Соответствующую информацию разместили на сайте ЦИК Узбекистана. Данная услуга бесплатная.
2023-06-20T13:40+0500
2023-06-20T13:40+0500
выборы президента узбекистана — 2023
политика
общество
выборы
информационные технологии
избирательные участки
цик узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. На сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана запущена услуга “Найти свой избирательный участок”.Для этого нужно выбрать страницу “Услуги” на saylov.uz.Затем войти в раздел “Есть ли вы в электронном списке избирателей?”Далее ввести серию и номер своего паспорта (ID-карты), день, месяц и год рождения.После чего выполнить математическое упражнение для получения кода подтверждения и нажать кнопку “Поиск”.После этого в новом окне появятся номер избирательного участка, адрес, телефон участковой избирательной комиссии и его местонахождение на карте.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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политика общество выборы информационные технологии избирательные участки цик узбекистана узбекистан
политика общество выборы информационные технологии избирательные участки цик узбекистана узбекистан

Как самому узнать адрес своего избирательного участка

13:40 20.06.2023
© Depositphotos.com / DimaberkutРуки над клавиатурой
Руки над клавиатурой - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
© Depositphotos.com / Dimaberkut
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Соответствующую информацию разместили на сайте ЦИК Узбекистана. Данная услуга бесплатная.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. На сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана запущена услуга “Найти свой избирательный участок”.
Для этого нужно выбрать страницу “Услуги” на saylov.uz.
© Центральная избирательная комиссия Определение избирательного участка
Определение избирательного участка - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
Определение избирательного участка
© Центральная избирательная комиссия
Затем войти в раздел “Есть ли вы в электронном списке избирателей?”
Далее ввести серию и номер своего паспорта (ID-карты), день, месяц и год рождения.
После чего выполнить математическое упражнение для получения кода подтверждения и нажать кнопку “Поиск”.
После этого в новом окне появятся номер избирательного участка, адрес, телефон участковой избирательной комиссии и его местонахождение на карте.
© Центральная избирательная комиссия Определение избирательного участка
Определение избирательного участка - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
Определение избирательного участка
© Центральная избирательная комиссия
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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