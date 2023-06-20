https://uz.sputniknews.ru/20230620/kak-uznat-adres-izbiratelnogo-uchastka-36103593.html
Как самому узнать адрес своего избирательного участка
Как самому узнать адрес своего избирательного участка
Соответствующую информацию разместили на сайте ЦИК Узбекистана. Данная услуга бесплатная.
2023-06-20T13:40+0500
2023-06-20T13:40+0500
2023-06-20T13:40+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. На сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана запущена услуга “Найти свой избирательный участок”.Для этого нужно выбрать страницу “Услуги” на saylov.uz.Затем войти в раздел “Есть ли вы в электронном списке избирателей?”Далее ввести серию и номер своего паспорта (ID-карты), день, месяц и год рождения.После чего выполнить математическое упражнение для получения кода подтверждения и нажать кнопку “Поиск”.После этого в новом окне появятся номер избирательного участка, адрес, телефон участковой избирательной комиссии и его местонахождение на карте.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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политика общество выборы информационные технологии избирательные участки цик узбекистана узбекистан
политика общество выборы информационные технологии избирательные участки цик узбекистана узбекистан
Как самому узнать адрес своего избирательного участка
Соответствующую информацию разместили на сайте ЦИК Узбекистана. Данная услуга бесплатная.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. На сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана запущена услуга “Найти свой избирательный участок”.
Для этого нужно выбрать страницу “Услуги” на saylov.uz.
Затем войти в раздел “Есть ли вы в электронном списке избирателей?”
Далее ввести серию и номер своего паспорта (ID-карты), день, месяц и год рождения.
После чего выполнить математическое упражнение для получения кода подтверждения и нажать кнопку “Поиск”.
После этого в новом окне появятся номер избирательного участка, адрес, телефон участковой избирательной комиссии и его местонахождение на карте.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.