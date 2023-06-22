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Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230622/gdye-poluchit-otvet-vopros-prezident-vybory-36205640.html
Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источники
Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источники
Достоверную информацию о президентских выборах, процессе голосования, избирателях, кандидатах публикуют на официальных страницах.
2023-06-22T15:52+0500
2023-06-22T15:56+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Информацию о президентских выборах в Узбекистане размещают на официальных страницах Центральной избирательной комиссии республики.Sputnik собрал источники, где есть ответы на вопросы, связанные с выборами:* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Также при ЦИК работает “Call-центр”. Бесплатно позвонив по номеру 1200, можно получить ответы на вопросы о выборах президента Узбекистана, а также правовые разъяснения и консультации в режиме реального времени.Кроме того, информацию о выборах можно найти в Telegram-канале Saylov 2023.Все эти страницы содержат данные об избирательной кампании, процессе голосования, кандидатах, местных, иностранных наблюдателях и других участниках избирательного процесса.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева. Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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политика общество выборы президента выборы узбекистан цик узбекистана правовая информация
политика общество выборы президента выборы узбекистан цик узбекистана правовая информация

Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источники

15:52 22.06.2023 (обновлено: 15:56 22.06.2023)
© Центральная избирательная комиссия Республики УзбекистанДосрочные выборы президента Узбекистана
Досрочные выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2023
© Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан
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Достоверную информацию о президентских выборах, процессе голосования, кандидатах, условиях, созданных для избирателей в Узбекистане и за рубежом, публикуют на официальных страницах.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Информацию о президентских выборах в Узбекистане размещают на официальных страницах Центральной избирательной комиссии республики.
Sputnik собрал источники, где есть ответы на вопросы, связанные с выборами:
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии
Telegram
Facebook*
Instagram*
Twitter
YouTube
* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Также при ЦИК работает “Call-центр”. Бесплатно позвонив по номеру 1200, можно получить ответы на вопросы о выборах президента Узбекистана, а также правовые разъяснения и консультации в режиме реального времени.
Кроме того, информацию о выборах можно найти в Telegram-канале Saylov 2023.
Все эти страницы содержат данные об избирательной кампании, процессе голосования, кандидатах, местных, иностранных наблюдателях и других участниках избирательного процесса.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
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